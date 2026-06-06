Про це повідомили в Міноборони Росії.

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Що відомо про атаку БпЛА по Росії?

В ніч на 6 червня у низці областей Росії була оголошена повітряна тривога через атаку безпілотників. Дрони зафіксували спочатку в Сочі та Волгоградській області.

Наслідки атаки БпЛА по Росії / Скриншоти

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Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що сили ППО у регіоні нібито знищили 6 БпЛА, а жодних наслідків та влучань зафіксовано не було.

У Москві вночі також було неспокійно. Мер міста Сергій Собянін розповів про нібито збиття безпілотників в області. За його словами, на місця "одразу прибули спеціалісти".

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зазначив, що вночі сили ППО також нібито збили декілька дронів у Мілеровському районі, а інформація про наслідки та руйнування відсутня.

Губернатор Тульської області повідомив про збиття нібито 29 безпілотників. За його словами, внаслідок "відбиття атаки" було пошкоджено господарські споруди та скління у деяких будинках.

У Смоленську БпЛА влетів у будівельний кран. Місцеві мешканці повідомили, що потужний вибух пролунав близько 5 ранку. Губернатор регіону Василь Анохін заявив, що місто атакували близько 42 дронів.

Наслідки атаки БпЛА у Смоленську / Фото "ASTRA"

На території тимчасово окупованого Криму вночі також чули вибухи. Було повідомлення про роботу ППО та нібито збиття 2 БпЛА. Також найбільше дронів летіло до Санкт-Петербурга. Російські ЗМІ повідомили, що місто атакували понад 200 безпілотників.

Останні новини про атаки БпЛА на Росію

Ніч проти 30 травня видалася неспокійною для росіян. У Таганрозі, а також у Рязанській, Тульській, Воронезькій, Ульяновській областях країни-агресорки "гостювала" понад сотня безпілотників.

Міноборони Росії заявило, що в нічний час сили ППО нібито збили та перехопили 127 українських безпілотників літакового типу. За їхніми даними, дрони знищували з 20:00 29 травня до 07:00 30 травня над низкою регіонів.

Внаслідок атаки БпЛА на території порту в Таганрозі сталося займання танкера, паливного резервуара та адміністративної будівлі, а також підтверджувалися атаки й у Рязанській області, де працювали сили ППО.