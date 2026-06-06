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Що відомо про атаку по нафтобазі в Росії 6 червня?

У Краснодарському краї сильно горить нафтобаза "Полтавська". Вона розташована в місті Усть-Лабінськ на Кубані. Найбільше велике місто до неї – Краснодар.

Імовірно, назва нафтобази пов'язана зі станицею Полтавською. Власне, на Кубані жили нащадки запорізьких козаків.

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Показуємо Усть-Лабінськ на карті

Це нафтобаза чи що? Підпалили щось конкретне,

– "аналізують" атаку росіяни.

Пожежа на нафтобазі "Полтавська": дивіться відео (обережно, лайка!)

Попри те, що в Росії діє заборона на фільмування влучань, у мережі все ж достатньо відео з місця подій.

Пожежа на нафтобазі "Полтавська" / Фото з телеграм-каналів

Цікаво, що росіяни підтвердили влучання – вони написали, що удар був саме по нафтобазі і саме дроном.

Внаслідок атаки БПЛА на території ВАТ "Полтавська нафтобаза" у місті Усть-Лабінськ сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Площа пожежі становить близько 5000 квадратних метрів,

– повідомили у Єдиній диспетчерській службі.



OSINT-аналіз влучань / Фото Astra

Журналісти Astra пояснили важливість цієї нафтобази.

"Нафтобаза АТ "Полтавська нафтобаза" має в своєму розпорядженні резервуарний парк із 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Підприємство бере участь у забезпеченні паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея. Через Полтавську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-92 та АІ-95, різних видів дизельного палива (включаючи літнє, міжсезонне та ОПТІ), а також гасу ТС-1, мазуту та газового палива", – мовиться в їхньому дописі.

Таким чином, у росіян буде ще менше пального.