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Що відомо про вибухи в Кронштадті 6 червня?

Тамтешній губернатор Дрозденко на ранок заявив, що над областю збито нібито 86 дронів. Близько четвертої ночі він попередив про тривогу та вказав, що "можливе зниження швидкості мобільного інтернету".

У коментарях під його дописами росіяни жалілися, що "гуркоче без упину, а доти просто бахкало". І дивувалися, скільки ж дронів у Сил оборони.

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Проліт безпілотника в районі Кронштадта: дивіться відео

Наразі не ясно, що саме горить у Кронштадті, але є фото задимлень.

Пожежі в Кронштадті на ранок 6 червня / Фото телеграм-каналів

У мережі припускали, що може горіти Кронштадський морський завод. Пожежу було видно над Фінською затокою.

Журналісти ASTRA вважають, що мова про морський кадетський військовий корпус.

Кадри пожежі в Кронштадті сьогодні: дивіться відео

Місцева влада закликала не виходити на вулицю та сказала про перебої з мобільним інтернетом.

Російські монітори писали, що по Ленінградській області є загроза для таких районів: аеропорт Пулкове, Кронштадт, Ломоносов, Петергоф, Приморський район, Василеостровський район, Морські ворота, Кіровський район, Красносільський район, місто Санкт-Петербург. Там була небезпека від дронів.