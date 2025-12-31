Яку допомогу виділить Хорватія?

Хорватія виділить близько 14 мільйонів євро на зброю для України за цією програмою, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення уряду.

Хорватська влада вирішила перерозподілити кошти у державному бюджеті на 2025 рік. У підсумку фінансування великих програм закупівель для оборонної сфери складуть 235,7 мільйона гривень.

Ці кошти Хорватія хоче витратити на оплату авансів за придбання сучасної військової техніки. У списку:

колісні самохідні гаубиці CAESAR Mk2;

супутні системи та обладнання до них;

основні бойові танки

Leopard 2A8;

та тренажери для військових.

Кошти також виділяються на довгострокову логістичну підтримку із розширеною гарантією.

Водночас уряд погодив окремо виділити близько 14 мільйонів євро Міністерству закордонних і європейських справ.

Зауважте! Саме ці кошти МЗС спрямує на внесок Хорватії у програму PURL, за якою українська армія отримує найнеобхідніше озброєння зі США.

Скільки вже країн приєдналися до PURL?

На рішення уряду Хорватії відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши країні за підтримку.

Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист,

– заявив Зеленський.

За його словами, програма PURL перш за все дозволяє посилювати протиповітряну оборону України, забезпечуючи ракетами системи Patriot.

Глава держави додав, що від моменту запуску ініціативи у липні наразі до неї долучилися вже 24 країни. Серед них:

Нідерланди;

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Німеччина;

Канада;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Ісландія;

Фінляндія;

Бельгія;

Іспанія;

Люксембург;

Португалія;

Словенія;

Польща;

Австралія;

Греція;

Нова Зеландія;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Румунія та Хорватія.

Завдяки підтримці усіх цих країн вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги для України. Наповнення ще двох наразі триває.

Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи,

– підкреслив президент.

Важливо! Наразі внески союзників України до програми загалом складають 4,3 мільярда доларів. З них лише у грудні – майже 1,5 мільярда доларів, додав Зеленський.

Які внески країн до PURL?