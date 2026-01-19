. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, передає 24 Канал.

Що говорить експерт про ураження російського ППО?

Експерт підкреслює, що у фокусі операцій "Альфи" опинилися ключові елементи російської ППО, які забезпечують захист стратегічних об'єктів.

Далекобійні удари українських спецпризначенців по ешелонованій системі протиповітряної оборони Росії призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько 4 мільярди доларів. Це цілеспрямоване "мінусування" кістяка ППО. І саме СБУ підірвала міф про "непробивну" ППО: російська пропаганда роками вибудовувала образ технологічної переваги. "Альфа" СБУ в 2025 році остаточно його зруйнувала,

– вважає політолог.

Екснардеп акцентує, що мова йде про системний результат, а не разовий успіх. "Такі удари дали змогу пробити стабільні коридори в обороні противника та забезпечити безпечні маршрути для українських далекобійних дронів. Це, своєю чергою, дозволяє розширити глибину уражень – по військових базах, по НПЗ, по складах, аеродромах і логістичних вузлах у тилу ворога. Таким чином, кожен знищений комплекс ППО працював не лише "в мінус" російській обороні, а й "в плюс" українським наступальним можливостям. Завдання наших ударів по Росії полягає у економічному виснаженні противника. І роль СБУ в цьому процесі без перебільшення ключова", – пише Черненко.

"Слід відзначити, що в цьому результаті є важливий внесок екскерівника «Альфи» Євгенія Хмари. Сьогодні він – тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. І, очевидно, збереже темп спецоперацій, фундамент яких закладав ще Василь Малюк. І вже перші тижні нового року демонструють, що кількість точних далекобійних ударів від СБУ по противнику буде тільки наростати", – резюмує політолог.

