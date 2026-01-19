Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що йдеться не лише про ті ділянки фронту, які зараз на слуху, але й про прикордонні ділянки. Сили оборони України також ретельно моніторять, що відбувається на кордоні.

Дивіться також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка теперішня проблема Росії?

Як наголосив Сазонов, ресурси російських окупантів насправді не є нескінченними, як вони люблять про це розповідати. Їх дійсно багато. Але їм не вистачає сил, аби швидко виконати усі завдання.

Вони пробують тиснути скрізь. Де знайдуть "шпаринку" – туди й будуть лізти. Але в них не вистачає сил на усі завдання. Ось зараз на Гуляйполі їм не вистачає особового складу. Мусять перекидати з Херсонщини,

– сказав Сазонов.

Росія також тиснуть в напрямку Костянтинівки Донецької області. Але у них немає ресурсів для повноцінного напрямку на цій ділянці, доки вони лізуть на Покровському напрямку.

Втрати Росії на війні: коротко