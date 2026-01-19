Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що йдеться не лише про ті ділянки фронту, які зараз на слуху, але й про прикордонні ділянки. Сили оборони України також ретельно моніторять, що відбувається на кордоні.
Дивіться також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка теперішня проблема Росії?
Як наголосив Сазонов, ресурси російських окупантів насправді не є нескінченними, як вони люблять про це розповідати. Їх дійсно багато. Але їм не вистачає сил, аби швидко виконати усі завдання.
Вони пробують тиснути скрізь. Де знайдуть "шпаринку" – туди й будуть лізти. Але в них не вистачає сил на усі завдання. Ось зараз на Гуляйполі їм не вистачає особового складу. Мусять перекидати з Херсонщини,
– сказав Сазонов.
Росія також тиснуть в напрямку Костянтинівки Донецької області. Але у них немає ресурсів для повноцінного напрямку на цій ділянці, доки вони лізуть на Покровському напрямку.
Втрати Росії на війні: коротко
- Станом на 19 січня Росія втратила понад 1 мільйон 227 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11573 танки, 23922 бойові броньовані машини, 36333 артилерійські системи, 1617 РСЗВ тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати ворога за останні роки. Упродовж 2024 – 2025 року Росія втратила вбитими та пораненими понад 850 тисяч особового складу.
- Спецпризначенці СБУ знищили російської ППО на 4 мільярди доларів за 2025 рік. Зокрема серед уражених об'єктів були важливі для ворога комплекси С-300 та С-400.