Головком Олександр Сирський розкрив втрати сторін з обох боків. За його словами, рівень українських втрат зменшився на 13% у 2025 році, тоді як втрати Росії значно зросли. За два роки, 2024 та 2025, кількість загиблих та поранених окупантів склала понад 850 000, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати Росії у війні на 19 січня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб;
- танків – 11 573 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 922 (+3);
- артилерійських систем – 36 333 (+39);
- РСЗВ – 1 617 (+1);
- засоби ППО – 1 278 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765);
- крилаті ракети – 4 163 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170);
- спеціальна техніка – 4 045 (+1).
Втрати Росії у війні проти України на 19 січня / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари України по окупантах?
- Партизан руху опору "Атеш" влаштував диверсію на електропідстанції у Володарському районі Брянської області. Знищення підстанції знеструмило об'єкти, які підтримують російську військову діяльність.
- Українські дрони атакували полігон "Капустин Яр" в Астраханській області, де запускають балістичні ракети середньої дальності з комплексу "Орешник". На полігоні також випробовують різні ракетні комплекси, крилаті ракети та системи протиповітряної оборони.
- Сили оборони України влучили по об'єктах ППО ворога у Криму. У районі Донецька українські військові знищили склад безпілотних літальних апаратів.
- Як пише The New York Times, дрони кардинально змінили бойові дії: дешеві безпілотники масово знищують значно дорожчу техніку, зокрема танки. Це змусило російську армію відмовитися від традиційних наступів і перейти до тактики малих груп по 3 – 5 військових. Але така стратегія не дала результату – просування повільне, а втрати великі.