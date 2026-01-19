Главком Александр Сырский раскрыл потери сторон с обеих сторон. По его словам, уровень украинских потерь уменьшился на 13% в 2025 году, тогда как потери России значительно выросли. За два года, 2024 и 2025, количество погибших и раненых оккупантов составило более 850 000, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне на 19 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 227 440 (+1 020) человек;

танков – 11 573 (+2);

боевых бронированных машин – 23 922 (+3);

артиллерийских систем – 36 333 (+39);

РСЗО – 1 617 (+1);

средства ПВО – 1278 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 110 215 (+765);

крылатые ракеты – 4 163 (+0);

корабли/катера – 28 (+0); подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 74 876 (+170);

специальная техника – 4045 (+1).

Потери России в войне против Украины на 19 января / Фото Генштаб

