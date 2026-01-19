Завдяки операції, ворог зазнав суттєвого послаблення оборонного потенціалу. Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ.
Що відомо про реалізовані плани СБУ за минулий рік?
Підтверджено ураження низки ключових елементів російської системи протиповітряної оборони. Було знищено або виведено з ладу:
- зенітні ракетні системи та комплекси С-300, С-350 і С-400.
- зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" і "Бук-М2".
- зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" і "Панцир-С2".
- ЗРК "Тор-М1", "Тор-М2" та "Тор-М3".
У СБУ наголошують, що ураження цих цілей дало системний ефект.
Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ворожій ППО та забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу
– зазначили в СБУ.
Також серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених цілей:
- радіолокаційні станції 55Ж6У "Небо-У" та "Небо-М".
- РЛС "Подльот", "Ніобій", "Каста-2Е2", "Гамма-Д", "Противник-ГЕ".
Які ще успішні операції провела СБУ?
- СБУ рознесли завод "Атлант Аеро" у Таганрозі на якому виробляли ударно-розвідувальні безпілотники.
- Далекобійні дрони СБУ атакували один із головних арсеналів Росії у Костромській області. Арсенал був важливим вузлом постачання боєприпасів.