Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що холодна зима є одним з найскладніших періодів на фронті. Особливо, якщо морози настільки сильні.

Як холодна зима вплинула на фронт?

Сильні морози відчутні на полі бою. Насамперед вони впливають на роботу техніки, дронів. Наприклад, акумулятори безпілотників швидше розряджаються у мороз, тому дрони не можуть бути у повітрі стільки скільки потрібно. Також їм важко підіймати вагу, їх необхідно добре прогрівати перед використанням.

Звісно, це впливає і на велику техніку, зокрема автомобілі. Більшість з них працюють на дизельному пальному, яке замерзає у сильні морози. Тому немає ніякої гарантії, що в паливній системі не з'явиться парафін від дизельного палива. Попри це військові прогрівають техніку, намагаються тримати її повністю боєздатною,

– додав Данило Борисенко.

Щодо окупантів, то їм складніше посилати своїх бійців на штурми, проте вони все одно постійно рухаються у бік наших позицій. До того ж Росія використовує легку техніку: квадроцикли, мотоцикли. Вони бензинові, тому з ними немає проблем у мороз.

Але найскладніша робота й загалом найважче зараз нашим піхотинцям. Їм важко як фізично, так і морально перебувати на позиціях у люті морози. Вони не мають змоги нормально зігрітися, встановити буржуйку, бо позицію одразу виявлять та знищать,

– наголосив військовий.

Тож кожен, хто сьогодні тримає оборону в таких умовах – є справжнім героєм. Ці люди працюють за межами своїх можливостей і роблять все, щоб не пропустити ворога.

