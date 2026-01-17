Про це в етері 24 Каналу розповів командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка, наголосивши, що всі раніше встановлені Путіним дедлайни його армія провалила, тож оголошені нові. Вже звучить інформація про плани противника захопити Донеччину до 1 квітня.

Покровський напрямок: яка тактика у ворога?

На певних ділянках фронту російська армія вдається до механізованих штурмів, залучаючи техніку. Однак загалом діє в межах старої тактики, використовуючи для атак малі піхотні групи: по декілька осіб прагне просочитися на українські позиції, накопичуватись. Одночасно з цим Росія здійснює комбіновані дронові атаки.

Не даємо противнику просунутись, знищуємо його, але ворога не стає менше. Росіян більшає. Вони намагаються проникати будь-якими шляхами, не тільки механізованою технікою, а й піхотними групами, мотопіхотними,

– озвучив Заїка.

Зі слів командира, противник пробує заходити з різних флангів по 3 – 4 особи, вони прямують до певних точок. Дійти їм часто у такому складі не вдається, адже по них відпрацьовують СОУ, але інколи 1 – 2 окупанти все ж доходять, ховаються, чекають інших, накопичуються для здійснення наступальних дій.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Як наголосив Любомир Заїка, ніколи не варто недооцінювати ворога. Він зазначив, що як СОУ, так і російська армія вивчають тактику один одного. Каже, що на певних ділянках спостерігаються більш підготовлені підрозділи противника, на інших – навпаки новобранці без належних навиків.

"Якщо говорити про основні сили ворога, наприклад підрозділи БпЛА, то на Покровському напрямку це дуже потужні оператори. Вони сильні воїни, але наші бійці вмотивовані. Ми вже не перший рік воюємо, розуміємо тактику, розуміємо в яких погодних умовах можемо застосовувати певні дії. Специфіка нашої бригади – використовувати погоду і природу на нашу користь", – зауважив Заїка.

Яка зараз ситуація на Покровському відтинку фронту?