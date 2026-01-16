Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, зауваживши, що захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для ворога. Варто враховувати, що вони постійно ставлять ці плани. І жодного разу їх не здійснили.
Дивіться також Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Чому потрібно всерйоз сприймати наміри ворога?
За словами Жоріна, хоч план може здаватися нереалістичним, але окупанти все одно намагатимуться його досягнути. Тому ці наміри потрібно сприймати всерйоз.
На сьогодні ворог наступає в усій смузі Третього армійського корпусу. В окупантів кожного дня величезні втрати.
Це ось ці абсолютно дебільні щоденні штурмові дії, які не дають їм жодного результату. При цьому вони зазнають постійних втрат. Вже африканців до цього залучають. Там дуже багато їх в полон потрапляє. Це говорить про те, що у них є всередині проблеми, які б плани вони собі там не ставили,
– зазначив Жорін.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 16 січня Росія втратила понад 1 мільйон 224 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11563 танки, 23908 бойових броньованих машин, 36230 артилерійських систем тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 2025 році Росія мала намір навіть вийти до Одеси та відрізати Україну від моря. Також ворог втратив 418 тисяч убитими та пораненими упродовж року.
- З початку повномасштабної війни Україна знищила щонайменше 19 російських генералів. Утім, загальні втрати серед генералітету можуть бути ще вищими.