Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, зауваживши, що захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для ворога. Варто враховувати, що вони постійно ставлять ці плани. І жодного разу їх не здійснили.

Дивіться також Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому потрібно всерйоз сприймати наміри ворога?

За словами Жоріна, хоч план може здаватися нереалістичним, але окупанти все одно намагатимуться його досягнути. Тому ці наміри потрібно сприймати всерйоз.

На сьогодні ворог наступає в усій смузі Третього армійського корпусу. В окупантів кожного дня величезні втрати.

Це ось ці абсолютно дебільні щоденні штурмові дії, які не дають їм жодного результату. При цьому вони зазнають постійних втрат. Вже африканців до цього залучають. Там дуже багато їх в полон потрапляє. Це говорить про те, що у них є всередині проблеми, які б плани вони собі там не ставили,

– зазначив Жорін.

Ситуація на фронті: коротко