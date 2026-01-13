Протягом 2025 року українські військові завдали значних втрат росіянам. Про це пише 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у фейсбуці.

Дивіться також Ключовий пункт оборони: в Угрупованні об'єднаних сил розкрили, куди ворог рветься з усіх боків

Що планував ворог?

Росія намагалася захопити решту територій Донеччини, Луганщини, Запорізької області, правобережжя Херсонщини та навіть вийти до Одеси, щоб відрізати Україну від моря.

Українські військові не допустили критичних проривів ворога, зірвали його плани та багаторазово змушували переносити терміни спланованих операцій. Завдяки самовідданості наших воїнів ворог зазнав величезних втрат. Протягом року російська армія скоротилася більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими.

Сили оборони системно виснажують ворога, не даючи йому можливості нарощувати угруповання, адже щомісяця знищується більше російських військових, ніж країна-агресор призиває. Водночас українські війська змогли зменшити власні втрати на 13%.

Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій,

– підкреслив Сирський.

Що відомо про спроби просування росіян на лінії фронту?