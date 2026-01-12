Ситуація залишається контрольованою. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни зосередилися на Куп'янську й наступають на Донеччині: огляд фронту та карти ISW
Що відомо про ситуацію на Сумщині?
За словами речника, українські захисники активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не допустити подальшого просування. У боях беруть участь як оператори безпілотників, так і піхотні підрозділи, які вступають у стрілецькі сутички з окупантами.
Демченко зазначив, що росіяни раніше намагалися штурмувати позиції ДПСУ на напрямках Варачине та Миропілля, проте успіху не досягли.
Завдяки діям українських військових противник не зміг розширити свій контроль і наразі утримує лише окремі позиції,
– підкреслив речник ДПСУ.
Він додав, що ситуація на Сумщині залишається контрольованою, а українські захисники продовжують точкові удари, щоб стримувати просування ворога.
Нагадаємо, що 20 грудня у ЗМІ повідомили, що росіяни перейшли кордон і захопили цивільних жителів села Грабовське на Сумщині. Наступного дня в ЗСУ підтвердили, що цей інцидент мав місце. Володимир Зеленський повідомив, що серед викрадених є цивільні жінки та діти, а також військові.
Що відомо про спроби наступу росіян на Сумщині?
Росія намагається створити плацдарм для наступу на Суми через населений пункт Хотінь, але всі спроби зірвали Сили оборони. На Північно-Слобожанському напрямку росіяни здійснюють штурмові дії, використовуючи безпілотні системи та уникаючи лобових атак.
Аналітики ISW не виявили ознак підготовки Росії до значного наступу на Сумщині чи Харківщині. Відсутність підготовчих дій, зокрема постійних повітряних атак безпілотниками, свідчить про неспроможність Росії розпочати масштабну наземну операцію на Півночі України.
Днями, у Сумській області російські війська просунулися біля Грабовського. Також ворог атакував неподалік Олексіївки та Андріївки, а також у напрямку Малої Корчаківки.