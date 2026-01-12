Ситуація залишається контрольованою. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Що відомо про ситуацію на Сумщині?

За словами речника, українські захисники активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не допустити подальшого просування. У боях беруть участь як оператори безпілотників, так і піхотні підрозділи, які вступають у стрілецькі сутички з окупантами.

Демченко зазначив, що росіяни раніше намагалися штурмувати позиції ДПСУ на напрямках Варачине та Миропілля, проте успіху не досягли.

Завдяки діям українських військових противник не зміг розширити свій контроль і наразі утримує лише окремі позиції,

– підкреслив речник ДПСУ.

Він додав, що ситуація на Сумщині залишається контрольованою, а українські захисники продовжують точкові удари, щоб стримувати просування ворога.

Нагадаємо, що 20 грудня у ЗМІ повідомили, що росіяни перейшли кордон і захопили цивільних жителів села Грабовське на Сумщині. Наступного дня в ЗСУ підтвердили, що цей інцидент мав місце. Володимир Зеленський повідомив, що серед викрадених є цивільні жінки та діти, а також військові.

