Поки угорські політики вищого рангу розповідають про полювання на людей в Україні, воно дійсно відбувається, але не в Україні, а в США. Там за наказом президента Трампа міграційна поліція ICE розпочала справжнє сафарі на людей, хапаючи всіх без розбору.

Після протестів американців проти цих злочинних дій, ICE стала діяти ще брутальніше та вже почала вбивати. Попри те, що вбивства відбуваються серед білого дня на очах багатьох, а самі ці дії добре задокументовані, вища влада США в особі Трампа та його підлеглих не бачить негативу, виправдовує вбивць і фактично благословляє свавілля ICE.

Сьогодні, щоб стати жертвою ICE чи Прикордонного патруля USBP, вже не потрібно бути нелегалом, міграційна поліція тепер полює буквально на всіх, не особливо розбираючись, з ким має справу – чи то незаконний мігрант з країн так званого третього світу чи абсолютно легально мандрівник до США громадянин чи навіть власник американського паспорта.

Оскільки в США мешкає доволі велика українська діаспора й чимало українців перебувають в Америці під тимчасовим захистом, проблема свавілля ICE прямо торкається і наших земляків. Що їм загрожує та що про це думають, представники української діаспори в США розповіли 24 Каналу.

Ми поспілкувалися з багатьма українцями, які нині живуть в Америці. Чимало з них засмучені, а деякі – буквально налякані тим, що відбувається в США. Через це 24 Канал спілкувався з ними анонімно. При цьому дехто взагалі відмовився розповісти про свої ситуації навіть на анонімних умовах, що власне також багато про що говорить.

Як ICE полює на людей у США?

Взимку 2025 – 2026 центральною темою в США стали рейди ІСЕ, які через жорстокість та показовий цинізм все частіше стали порівнювати з Гестапо (таємна політична поліція нацистів, – 24 Канал). І не тільки через стильного топменеджера Прикордонного патруля USBP (U.S. Border Patrol) Грегорі Бовіно, який став обличчям репресій федералів проти людей у Міннесоті.

Зазначимо, що ІСЕ та USBP – це різні структури, що належать до федерального уряду США, але вони підпорядковуються Міністерству внутрішньої безпеки США (DHS, його очолює скандальна трампістка Крісті Ноем, відома тим, що стратила власного пса і детально описала це у своїй автобіографії).



ІСЕ та USBP нині виконують спільні каральні функції, тому в масовій свідомості дві організації злилися в одну під брендом ІСЕ.

При цьому показники депортацій за певні місяці другої каденції Трампа подекуди навіть нижчі, ніж у часи Байдена, коли чиновники намагалися дотримуватись усіх правил і процедур, а вбивство тих, хто протестує, ще не вважалося нормою. Якщо ж порівнювати з першою каденцію Трампа, то різниця в депортаціях взагалі в рази на користь Байдена.

Новини про депортацію зі США людей, які перебували в Америці легально, стали буденністю й зараз у деяких містах країни дійсно відбувається сафарі на людей. З похмурим кобмо у вигляді порушень прав людини, насильства та приниження жертв. У січні та лютому 2026 епіцентром свавілля людей Трампа стала Міннесота, до того були інші міста та штати США.

Логічно, що ці відверто страшні події не можуть не непокоїти українців і українок, які нині опинилися в США.

Колишня киянка, яка зараз живе в Каліфорнії (заміжня та має дитину) у бесіді з 24 Каналом розповіла про атмосферу страху, яка нині панує в США. Вона погодилась на коментар лише анонімно.

Анонімна українка Мешканка Каліфорнії У мене немає громадянства, тому я лише спостерігач і навіть набуте громадянство вже, як кажуть, не рятує, можуть і будуть забирати. Тут все набагато серйозніше, ніж здається і люди насправді дуже бояться, бо заарештовують тих, у кого, наприклад, pending статус – тобто ті, хто вчасно подав на продовження свого статусу, сплатив збір, отримав ресіпт (Receipt Notice, офіційне повідомлення від Служби громадянства та імміграції США (USCIS), яке підтверджує, що ваша петиція або заявка, наприклад, на грін-карту, дозвіл на роботу чи візу була успішно отримана та прийнята в обробку, – 24 Канал) і чекає... Адвокати лише розводять руками, бо самі не знають, що робити. Я тут іммігрантка, у мене мала (донька, – 24 Канал) і я реально розумію, що настали зовсім інші правила гри. Куди це може далі завести, не дуже ясно поки що. У всіх, у кого є грін-карти, тепер носять їх із собою (таке право давно існує, але ніхто на вулиці раніше не перевіряв документи)... Бо перевірка документів може зненацька бути навіть в продуктовому магазині. Я вже навіть, коли йду в магазин біля дому, беру "грінку" в кишеню, бо сусідка-українка впевнена, що бачила рейд в нашому районі біля дому, коли багато машин приїхало і перевіряли документи у випадкових людей. Таке, щоб люди документи носили з собою, я пам'ятаю лише, коли у відрядження до Росії їздила (до повномасштабного вторгнення, – 24 Канал). І тепер тут зараз.

У групах діаспори в соцмережах пости про рейди ICE та поради, як уникнути сафарі не себе, збирають багато реакцій. Це підтверджує співрозмовниця 24 Каналу, яка сама активно стежить за повідомленнями в соцмережах.

Анонімна українка Мешканка Каліфорнії У нас у локальних групах зараз багато запитань – типу, якщо мене "пов'яжуть", то куди заберуть дітей? У кого тут родичі чи друзі – оформлюють документи, щоб дітей їм віддавали (в разі чого). Моя сусідка-українка знала родину з України – вони тут уже 13 років, чекали на притулок, вели бізнес, їхній дитині – 6 років, але після всіх новин вони все покинули та поїхали зі США, бо якщо їх заберуть – вони не знають, куди потрапить дитина. Для людей із дітьми це найстрашніше.

У групах діаспорян, які дослідив 24 Канал дійсно панує відчай і страх. У цій ситуації чи не остання надія на адвокатів і представників України в США, але й вони насправді перебувають не в тій ваговій категорії, щоб змагатися з федеральним урядом.

Допис почесної консулки України в США Ірини Мазур з порадами, як уберегтися від ICE:



Пост юристки Світлани Угрин з порадами, як не стати жертвою ICE:

Порада сидіти вдома чи носити з собою всі документи, щоб уникнути експрес-депортації без можливості аргументувати свою позицію, термінове оформлення довіреностей та іншої бюрократії – наразі це чи не єдиний варіант.

При цьому гарантій, що тебе не застрелять посеред білого дня, як громадян США Алекса Претті чи Рене Ніколь Гуд, а на додачу – ще й оголосять "внутрішніми терористами", немає жодних.

Які програми діють для українців, які емігрували в США?

Наразі в США перебувають понад 1 мільйон українців. Якщо рахувати з діаспорою, можливо, вдвічі більше. З початком повномасштабної війни до США за програмою "Єднання заради України" (U4U) прибули декілька сотень тисяч українців. Нині їхня кількість оцінюється в межах 240 – 280 тисяч осіб.

З початком президентства Трампа ці люди опинились в заручниках його непередбачуваності. Протягом 2025 року програму U4U призупиняли, що провокувало паніку серед людей. Міграційна служба USCIS припинила приймання нових заявок і стала відмовлятись продовжувати тимчасовий захист (2-річний гуманітарний пароль).

Після різких змін міграційної політики люди зіткнулися з невизначеністю та необхідністю поновлення або отримання іншого легального статусу (TPS, EAD тощо), деякі українці зазнали примусової депортації. Щоправда, випадки ці були наразі поодинокими (у 2025 році мовилось про 80 людей).

Вбивство українки Ірини Заруцької влітку 2025 року привернуло до проблем українських мігрантів в США увагу. На її захист стали MAGA-активісти, які раніше голосно волали про необхідність припинення допомоги Україні. Згодом трагедія 23-річної біженки взагалі потонула в череді інших гучних інфоприводів, які в рекордній кількості продукує Трамп і його оточення.

Наразі TPS (Temporary Protected Status), тобто тимчасовий захищений статус для українців офіційно продовжено до 19 жовтня 2026 року. Дозволи на роботу (EAD), видані за програмою TPS, наразі автоматично подовжені до 19 квітня 2026 року.

Програму Green Card взагалі було скасовано під надуманим приводом – ним стало вбивство, яке вчинив наприкінці 2025 року португалець, що мешкав в США легально, як переможець лотереї. Цей епізод влада Америки використала, щоб торпедувати всю програму.

Українець Василь, який вже майже 20 років живе в США й отримав громадянство, каже, що ідея навести лад із незаконною міграцією – непогана, але диспропорція між задумом і виконанням просто колосальна.

Василь представник української громади Техасу, громадянин США Навести лад щодо іммігрантів і особливо тих, які нелегально потрапили до США, ба більше – ще вчиняють якісь кримінальні злочинні дії – це крута ідея. Але виконання, це просто біда. Бо спочатку роблять, а потім розбираються… Все, що зараз відбувається у Міннесоті – це просто жах. У нас у Техасі більш-менш тихо, порівняно з іншими штатами. Десь на початку 2025 року були якісь рейди, поблизу кордонів з Мексикою. Там було дуже жорстко…

Як шукають "прибульців"?

Василь, який працює в компанії, що займається ремонтом опалення, охолодження і домашньої побутової техніки, має серед колег чимало мігрантів. За його словами, вони активно використовують застосунок, який повідомляє про активність агентів ICE.

Василь представник української громади Техасу, громадянин США Буквально кілька тижнів тому був випадок – колегам прийшло повідомлення від застосунку… Один із наших техніків повідомив, що біля одного складу-магазину, були агенти ICE і вони перевіряли всіх техніків… Шукали "прибульців". Alien – це не обмовка, а насправді офіційне слово, яке є в документах.

Які таргани візьмуть гору в голові президента США (до речі, нащадка ухилянта з Баварії) наступного разу – невідомо. Можливо, це буде нова версія Гілеаду з "Оповіді служниці", але без гендерного фашизму, або навіть з ним. Ну, а чому б і ні. Що заважає?

Так чи інакше, але ситуація, коли наступними жертвами полювання на відьом у версії Трампа можуть стати українці, вже не видається гіперболічним "накрутом" так званих "ліберальних ЗМІ".

Власне, це вже стається. Тому констатуємо: українці в США вже зараз – у групі ризику. Саме про це в розмовах з 24 Каналом говорять американські українці.

Анонімна українка Мешканка Каліфорнії Багато затримують людей, у яких статус pending (Pending Asylum – очікування надання офіційного притулку в США після подання документів, – 24 Канал). Наприклад, людина років 9 як подалася на притулок, але ніяк до неї не доходить кейс до судді й тому їй видали дозвіл на роботу, сошиал сек'юріті (Social Security Number, SSN, аналог українського ІПН), водійське посвідчення тощо. І люди так живуть по 10 років чекаючи, ведуть бізнес, платять податки. І от зараз їх стали ловити та "в'язати", тому що фактично статусу на руках немає. І це вже є привід.

За словами Василя, свавілля американських силовиків вже впливає на всіх і створює негативну атмосферу.

Василь представник української громади Техасу, громадянин США Я – громадянин США, але зараз пішли спекуляції, що будуть перевіряти всіх. Наприклад, якщо ти на грін-карті, то який статус, як ти її отримав, якщо ти громадянин – чи пройшов натуралізацію, яким чином ти все це отримав. Мають копати твою історію. Ось такі ходять чутки. Деякі мої знайомі зараз бояться щось робити, якісь зайві рухи, хтось менше став подорожувати, хтось менше став користуватися літаками, бо там нібито дуже активні агенти ICE. Навіть якщо в тебе є грін-карта, то люди не виїжджають навіть в ту ж Мексику, Канаду чи Європу.

Українці у концтаборі в США?

Мабуть, одним із найгучніших випадків репресій проти українців в США є історія Саші. Про неї написала україно-американська журналістка Катерина Панова. До переїзду в США вона працювала в українських видання Кореспондент і Kyiv Post, а нині видає в Америці власне ЗМІ Rubic.

Знайомий журналістки – біженець з Луганська Олександр, його затримала ICE під час рейду у Флориді без жодних на те підстав. На суді його адвокатка припустила, що увагу агентів ICE могла привернути українська символіка на його автівці – звичайному для Америки білому траку. Інших "порушень" він не скоював.

Сашко з родиною в’їхав до США легально за візою, вчасно подав документи на притулок, судимості не має, володіє малим бізнесом і платить податки. Проте, його затримали та запроторили до міграційного центру Alligator Alcatraz, який самі представники американської влади разом з Трампом і генпрокуроркою Пем Бонді позиціюють як концтабір.

Що таке Alligator Alcatraz: дивіться відео





Тепер Сашко змушений сидіти в Alligator Alcatraz і не може вийти під заставу, яку вже призначив суддя, через бюрократичні перегони.

На думку Катерини Панової, такі історії будуть з'являтися знову і знову, адже ICE треба виконувати план.