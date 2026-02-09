Про це політик написав у своєму дописі на фейсбуці
Як Сійярто підтримав українців, які тікають від мобілізації?
У своєму пості 9 лютого, Петер Сійярто цинічно написав, що війна вже усім набридла, а український народ не хоче помирати. На його думку, кожного дня на вулицях українських міст відбуваються "насильницькі дії" через мобілізацію.
Багато "полювання" на простих людей. Багато українських чоловіків відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути відправки на фронт,
– написав політик.
Він також додав, що українські прикордонники роблять все для того, щоб спіймати біженців. Сійярто нагадав, що українська влада нещодавно заарештувала угорця, який намагався допомогти втекти за кордон п'ятьом українським чоловікам.
Міністр написав, що Генеральне консульство в Берегшасі вже забезпечило йому захист, а Угорщина буде допомагати затриманому під час поліцейських процедур.
В кінці свого повідомлення, Петер Сійярто закликав закінчити війну якнайшвидше, а "насильницькі дії" – негайно припинити.
Що відомо про заяви Угорщини щодо України?
Віктор Орбан заявив, що ЄС планує прийняти Україну у 2027 році, щоб вона отримала доступ до бюджету. Він висловив занепокоєння, що гроші будуть відібрані у центральноєвропейських країн, і виступив проти членства України в ЄС.
Уряд Угорщини планує розіслати петицію, закликаючи виборців висловитися проти фінансової підтримки України. Петиція стверджує, що Україна може отримати 800 мільярдів доларів як член ЄС.
Орбан заявив, що Угорщина не підтримає вступ України до ЄС найближчі 100 років. Він також звинувачує Київ у спробах вплинути на результати парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня.