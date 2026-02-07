Орбан вже неодноразово звинувачував Київ у різних ситуаціях. Про це пише видання Magyar Nemzet.
Чому Орбан заявляє, що Україна ворог для Угорщини?
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини через її постійні вимоги до Євросоюзу щодо відмови Будапешта від російського газу. За його словами, це загрожує програмі зниження тарифів на енергоносії для угорських родин.
Орбан виступив на антивоєнному зібранні у місті Сомбатгей, підкресливши, що без дешевої російської енергії середня річна плата угорців за комунальні послуги могла б зрости до 800 тисяч – 1 мільйона форинтів. Він також застеріг, що спроби "від'єднатися від російського газу" вигідні енергетичним компаніям, які прагнуть "забрати гроші людей".
Хто таке говорить, той ворог Угорщини. Отже, Україна є нашим ворогом,
– наголосив Орбан.
Які заяви робить Орбан щодо вступу України в ЄС?
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС означатиме негайну війну з Росією. Він закликав Європу відмовитися від планів євроінтеграції України, наголошуючи на ризику прямого конфлікту з Росією.
Віктор Орбан також розповідав, що Угорщина не підтримає вступ України до Євросоюзу найближчі 100 років. Прем'єр-міністр звинувачує Київ у спробах вплинути на результати парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня.
Він також ініціював петицію проти фінансової допомоги Україні від ЄС перед виборами 2026 року. Орбан заявив, що його поразка призведе до тиску на Угорщину з боку ЄС, щоб вона відправила молодь воювати в Україну.