Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
Як Орбан зманіпулював угорцями?
Угорський прем'єр, готуючись до складних виборів у квітні, заявив 16 січня, що ініціює "національну петицію" з проханням підтримати свою політику відмови від фінансування ЄС для України.
Орбан представив вибори як вибір між війною та миром, зобразивши Україну такою, що не заслуговує на підтримку, а свій уряд – єдиним захистом від конфлікту та економічних наслідків,
– ідеться у статті.
Ще у 2025 передвиборча кампанія партії "Фідес" намагалася показати лідера опозиції Петера Мадяра "з Брюсселем та Україною", і що вибір партії "Тиса" означає "голосування за танки та війну".
"Усі отримають цю (національну петицію) і матимуть можливість сказати "ні" і разом з урядом сказати, що ми не платитимемо (на користь України – 24 Канал)", – наголосив Віктор Орбан.
Орбан, не наводячи жодних доказів, заявив, що у разі його поразки ЄС тиснутиме на Угорщину, щоб вона відправила свою молодь воювати в Україну, "і є обґрунтовані побоювання" цього.
Утім, Петер Мадяр спростував це, пояснивши, що партія "Тиса" виступає за мир в Україні, відкидає ідею призову на військову службу та не підтримуватиме будь-яку ескалацію війни.
Як Орбан грає на користь Росії?
Нещодавно він поскаржився на ЄС, звинувативши Брюссель у бажанні "відрізати" його країну від імпорту російської нафти та газу і додав, що сподівається на зняття санкцій з Росії.
До цього, угорський прем'єр висловив сумнів у тому, що це Росія першою розпочала війну проти України, і знову розкритикував ідею фінансової допомоги Києву для захисту.
До слова, раніше по всій Угорщині з'явилися передвиборні плакати та білборди Віктора Орбана. На них висміювали Зеленського, фон дер Ляєн і опонента Орбана – Петера Мадяра.