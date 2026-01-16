Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також Орбан проти всіх: чому в Угорщині діє надзвичайний стан і хто такий Петер Мадяр

Як Орбан зманіпулював угорцями?

Угорський прем'єр, готуючись до складних виборів у квітні, заявив 16 січня, що ініціює "національну петицію" з проханням підтримати свою політику відмови від фінансування ЄС для України.

Орбан представив вибори як вибір між війною та миром, зобразивши Україну такою, що не заслуговує на підтримку, а свій уряд – єдиним захистом від конфлікту та економічних наслідків,

– ідеться у статті.

Ще у 2025 передвиборча кампанія партії "Фідес" намагалася показати лідера опозиції Петера Мадяра "з Брюсселем та Україною", і що вибір партії "Тиса" означає "голосування за танки та війну".

"Усі отримають цю (національну петицію) і матимуть можливість сказати "ні" і разом з урядом сказати, що ми не платитимемо (на користь України – 24 Канал)", – наголосив Віктор Орбан.

Орбан, не наводячи жодних доказів, заявив, що у разі його поразки ЄС тиснутиме на Угорщину, щоб вона відправила свою молодь воювати в Україну, "і є обґрунтовані побоювання" цього.

Утім, Петер Мадяр спростував це, пояснивши, що партія "Тиса" виступає за мир в Україні, відкидає ідею призову на військову службу та не підтримуватиме будь-яку ескалацію війни.

Як Орбан грає на користь Росії?