Как Орбан сманипулировал венграми?

Венгерский премьер, готовясь к сложным выборам в апреле, заявил 16 января, что инициирует "национальную петицию" с просьбой поддержать свою политику отказа от финансирования ЕС для Украины.

Орбан представил выборы как выбор между войной и миром, изобразив Украину такой, что не заслуживает поддержки, а свое правительство – единственной защитой от конфликта и экономических последствий,

Еще в 2025 предвыборная кампания партии "Фидес" пыталась показать лидера оппозиции Петера Мадьяра "с Брюсселем и Украиной", и что выбор партии "Тиса" означает "голосование за танки и войну".

"Все получат эту (национальную петицию) и будут иметь возможность сказать "нет" и вместе с правительством сказать, что мы не будем платить (в пользу Украины – 24 Канал)", – подчеркнул Виктор Орбан.

Орбан, не приводя никаких доказательств, заявил, что в случае его поражения ЕС будет давить на Венгрию, чтобы она отправила свою молодежь воевать в Украину, "и есть обоснованные опасения" этого.

Впрочем, Петер Мадьяр опроверг это, объяснив, что партия "Тиса" выступает за мир в Украине, отвергает идею призыва на военную службу и не будет поддерживать любую эскалацию войны.

Как Орбан играет в пользу России?