Венгрия готовится к выборам, которые могут стать самым непредсказуемым испытанием для Виктора Орбана за все время его правления. 15 лет его система держалась на сочетании контроля над СМИ, внутреннем раздоре в рядах оппозиции, открытом конфликте с ЕС и балансировании между Вашингтоном и Москвой. Но в преддверии выборов в марте 2026 года эта конструкция оказалась под беспрецедентным давлением. Внутриполитические скандалы, экономическая стагнация, усталость общества и появление консервативного оппонента изнутри правого лагеря – Петера Мадьяра – резко изменили расклад сил.

В ответ правительство усилило чрезвычайный правовой режим, объясняя это "угрозами войны", но фактически предоставив себе политическое преимущество накануне выборов. Несмотря на это, партия "Фидес" (FIDESZ) впервые за долгое время не контролирует собственное электоральное поле так уверенно, как раньше. Медиамашина дает сбои, попытки криминализировать оппозицию наталкиваются на сопротивление европейских институтов, а рынки все откровеннее закладывают в свои прогнозы сценарий смены власти в Будапеште. Все это делает предстоящие выборы не просто борьбой за власть, а тестом на устойчивость орбановской модели управления, которая более десятилетия казалась незыблемой.

24 Канал проанализировал подготовку к предстоящим выборам в Венгрии: как оппозиция планирует бороться за благосклонность электората, кто такой Петер Мадьяр и поможет ли Орбану внешняя поддержка Дональда Трампа и Владимира Путина, в попытке закрепить за венгерским премьером образ европейского "миротворца". В этом нам помогла разобраться венгерская парламентарий-оппозиционер, соучредитель партии "Гуманисты" и бывшая евродепутат Каталин Чех.

Венгры недовольны: почему Орбан теряет поддержку собственного электората?

На пути к выборам в Венгрии правительство Виктора Орбана находится в режиме чрезвычайного положения. И речь не только о метафорическом состоянии предвыборной кампании венгерского премьера, чей рейтинг сегодня свидетельствует об усталости венгров от его манеры правления.

Парламент Венгрии также продлил специальный правовой режим до мая 2026-го. В таких условиях и кампания, и само голосование пройдут по правилам, позволяющим кабинету Орбана единолично издавать правительственные распоряжения, в обход парламента, а также вводить ограничения на базовые свободы – включая право на массовые собрания.

Официальное объяснение для такой "чрезвычайщины" остается неизменным с 2022 года – необходимостью реагировать на ситуацию с безопасностью в соседней Украине. Политический эффект от этих мер также неизменен – правительство сохраняет широкий инструментарий для контроля за ходом предвыборных процессов, фактически заставляя венгерскую оппозицию играть в неравных условиях.

Каталин Чех венгерский парламентарий, оппозиционер, соучредитель партии "Гуманисты" и экс-евродепутат Чрезвычайное положение действует с 2015 года – и это откровенное злоупотребление властью, направлено на то, чтобы еще больше ограничить полномочия парламента и сузить наши демократические права. К сожалению, я считаю, что он будет оставаться в силе до выборов и столько, сколько Орбан будет у власти. Именно поэтому, по моему мнению, смена власти действительно необходима – чтобы прекратить подобные злоупотребления и восстановить полноценное функционирование демократии.

Впрочем, даже такие инструменты не гарантируют Виктору Орбану уверенной победы. Громкий скандал в феврале 2024 года стал первым серьезным ударом по его политической устойчивостиі. Тогдашняя президент Каталин Новак помиловала чиновника, осужденного за покрывание сексуального насилия над детьми в государственном приюте. Возмущение было настолько масштабным, что Новак вскоре подала в отставку. Поскольку она входила в ближайшее политическое окружение премьера, инцидент больно ударил и по орбановскому образу защитника "семейных ценностей".



Люди протестуют перед резиденцией президента Венгрии в Будапеште / Фото Associated Press

В дополнение, попытки "подкупить" население накануне выборов 2022 года разного рода субсидиями, компенсациями и налоговыми поблажками привели к тому, что уже в 2024 – 2025 годах образовалась дыра в бюджете, которую пришлось закрывать уже наоборот – повышением отдельных налогов и урезанием социальных программ, что также ударило по популярности правительства.

Именно после этой серии неурядиц рейтинг Виктора Орбана ощутимо просел, а на национальную политическую сцену стремительно ворвался амбициозный оппозиционер – Петер Мадьяр.

Конкурент среди бывших лоялистов: кто такой Петер Мадьяр?

Сам Петер Мадьяр бывший член правящей партии "Фидес", так что выставить выборы 2026 года как традиционную борьбу власти с пестрой оппозицией с непонятными взглядами уже не получится, ведь Мадьяр в прошлом был лоялистом самого Орбана, так что будет играть на его электоральном поле – правых консерваторов.

Уже сегодня Мадьяру удалось собрать вокруг своей партии "Тиса" (TISZA) заметный протестный электорат и по некоторым опросам, выйти вперед или сравняться с орбановской "Фидес". В отличие от объединенных списков 2022 года, новая альтернативная партия четко монетизирует общественное раздражение экономической стагнацией, высокими ценами и усталостью общества от коррупции.

И чем ближе к выборам, тем больше в национальных и иностранных медиа появляется публикаций о гонке "нога в ногу".



Согласно опросам "Тиса" уверенно побеждает "Фидес", но партия Орбана постепенно сокращает отрыв / График Politico

Еще один серьезный слом произошел в информационном пространстве. 15 лет подряд Виктор Орбан системно перекраивал медиапространство страны, где госреклама, регуляторное давление и вертикаль лояльных владельцев медиа длительный период гарантировали монолог власти для населения.

Впрочем, 2025-го этот, казалось бы отлаженный механизм, начал давать сбой. Сюжеты о необходимости мобилизации против "внешнего врага", нелегальной миграции или "культурных войнах" начали проигрывать более повседневным экономическим вопросам.

Каталин Чех венгерский парламентарий, оппозиционер, соучредитель партии "Гуманисты" и экс-евродепутат Правление Виктора Орбана характеризуется отсутствием каких-либо положительных изменений в повседневной жизни венгров. Мы сталкиваемся с очень высокой инфляцией, ростом цен на продукты, низкими зарплатами, а системы здравоохранения и образования фактически не работают. И независимо от того, насколько активно он продвигает кампании на основе лживых нарративов или пытается переложить последствия неэффективного управления, например, на Украину или на героев, которые защищают Украину и Европу, люди начинают видеть реальность, в которой они живут.

В дополнение, попытки демонизировать Петера Мадьяра через СМИ не нанесли вреда его растущей популярности. Это можно описать как трещины в "государственной пропаганде", когда медийная атака против оппонентов перестает конвертироваться в намерения избирателей поставить "правильную" галочку в бюллетене. Власти приходится повышать ставки, но это также не всегда работает.

К примеру, Европарламент отказался снимать депутатскую неприкосновенность с Петра Мадьяра, что фактически заблокировало попытку венгерских властей открыть против него уголовное производство. Инициатива о лишении Мадьяра иммунитета была внесена венгерской прокуратурой, которую Брюссель уже много лет критикует за политическую ангажированность.



Формально речь шла о проверке размытых обвинений,, совпавших во времени с резким ростом рейтинга партии "Тиса". В самом Европарламенте такую инициативу восприняли как потенциально политизированную, поэтому решение отказать стало нетипичным, но показательным жестом недоверия к венгерским правоохранительным органам.

Для "Фидес" это стало символическим поражением, ведь одна из их ключевых линий атаки заключалась в дискредитации Мадьяра через юридическое давление, что в итоге сыграло против них самих. Отказ Европарламента усилил общественные сомнения в независимости венгерской прокуратуры и одновременно показал избирателям, что попытки власти запустить уголовный кейс против Мадьяра не проходят внешний тест на правовую легитимность. В итоге это подорвало эффективность старых тактик, которые годами работали против предыдущих оппонентов Орбана.



Петер Мадьяр выступает на предвыборном митинге / Фото из Facebook политика

Дополнительной неприятностью для Виктора Орбана и "Фидес" стали рыночные ожидания. Трейдеры активно ставят на сценарии смены власти в Венгрии, а банки советуют присмотреться к суверенным ценным бумагам, исходя из предположения, что будущее правительство, состоящий из оппозиции – скорректирует весь государственный курс и добьется разморозки 18 миллиардов евро дотаций от Евросоюза, проводить более прогнозируемую политику и укрепит национальную валюту.

Политическая конъюнктура в Венгрии 2025-го года впервые за долгое время стала для Орбана очень неблагоприятной. Имеющиеся рычаги, в частности режим чрезвычайного положения, не способны уменьшить дефицит доверия среди населения, а контроль над медиа не гарантирует излома восходящей популярности оппозиции. Именно поэтому кампания "Фидес" все отчетливее прибегает к лозунгам о "мире против войны", что фактически является запугиванием населения вероятным российским вторжением после прихода оппозиции.

Запугивание войной и открытая конфронтация с Брюсселем – последние большие нарративы, где власть еще сохраняет относительное преимущество. Впрочем, их способность перекрывать подобным популизмом ежедневные экономические проблемы и усталость от коррупции – вызывает сомнения, что уже просматривается в результатах свежей социологии.

Коалиция всех против Орбана: какую стратегию выбрала венгерская оппозиция?

Популярность Петера Мадьяра беспрекословно изменила структуру венгерской политики, однако сами оппозиционные силы все чаще признают – преодолеть Орбана весной 2026 года возможно только при условии максимально широкой координации. Именно поэтому так необходимо объединение всей венгерской оппозиции – от умеренных консерваторов до леволиберальных партий.

Речь скорее не о классической предвыборной коалиции, а о стратегическом распределении ролей, где Мадьяр выступает единственным кандидатом на пост премьера, а остальные силы обеспечивают политическую репрезентацию в парламенте и мобилизуют свои электоральные аудитории.

Одной из политсил, которая сознательно вписывается в эту логику, стала недавно созданная партия "Гуманисты" (Humanisták). Соучредитель партии Каталин Чех в интервью 24 Каналу рассказывала о своей главной мотивации: новая политическая экосистема не может опираться исключительно на бывшего орбановского лоялиста, даже если именно он сейчас способен победить действующего премьера.

Чех отмечает, что задачей оппозиции на этих выборах является не только замена персоналии в правительстве, но и перестройка самого принципа венгерской политики.

Каталин Чех венгерский парламентарий, оппозиционер, соучредитель партии "Гуманисты" и экс-евродепутат Мы видим реальную возможность появления нового правительства и построения страны после Орбана. Но, по моему мнению, эти изменения должны включать ценности, которые сегодня не всегда представлены теми партиями, что уже участвуют в выборах и лидируют в соцопросах... Мы планируем идти на выборы, мы верим в плюрализм и открытую публичную дискуссию – то, что венгры всегда считали важным.



Каталин Чех во время заседания Национальной ассамблеи Венгрии / Фото из личного архива политика

То есть фактически "Гуманисты" освещают те темы, которые сам Петер Мадьяр – учитывая собственный консервативный бэкграунд и электоральную стратегию частично игнорирует. Речь идет о правах женщин и меньшинств, обновление избирательной системы, глубокой интеграции с ЕС и четко артикулированная поддержка Украины. Именно поэтому "Гуманисты" планируют выдвигать собственный партийный список, но одновременно поддерживать кандидатов "Тисы" в одномандатных округах.



На практике это означает координацию усилий всей оппозиции без создания формальной коалиции.

Впрочем, эта модель не является каким-то венгерским ноу-хау. Парламентские демократии не раз проходили через периоды, когда идеологически несхожие партии объединялись ради смены власти:

Самый очевидный пример – "коалиция Светофор" в Германии, которая объединила социал-демократов, "Зеленых" и либералов. Создание этой коалиции в 2021 году стало отходом от традиционных для страны форматов сотрудничества, ведь все три партии имели существенные идеологические разногласия – от налоговой политики до климатических вопросов.

Однако в ситуации, когда политическая сцена была раздроблена, а страна нуждалась в стабильном большинстве после завершения эпохи Ангелы Меркель, такой компромисс стал единственным способом сформировать будущее правительство. Несмотря на споры внутри коалиции, "Светофор" смог провести несколько ключевых реформ и обеспечить относительную политическую устойчивость в период энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину и санкциями против РФ. Опыт показал, что правительство может работать эффективно даже тогда, когда партнеры отличаются во взглядах – при условии, что они объединены общей стратегической целью.

Второй показательный пример – коалиция в Израиле 2021 – 2022 годов, сформированная под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида. Это была, пожалуй, одна из самых разнообразных коалиций в современной политике. Там были представлены и работали вместе правые националисты, центристы, левые и даже арабская партия "Ra'am". Казалось бы совершенно разные политические силы тогда объединились благодаря единой общей цели – желанию уменьшить политическое влияние Биньямина Нетаньяху.

Несмотря на радикальные внутренние разногласия, правительство продержалось почти два года, и впервые за много лет изменил политическую динамику страны, на некоторый период остановив персоналистскую концентрацию власти в руках Нетаньяху. Несмотря на то, что коалиция в конце концов развалилась, израильский кейс доказал, что даже в глубоко поляризованных системах широкие союзы могут сработать, если они объединены четко сформулированной целью.

Венгерская оппозиция, кажется, движется подобным путем. Петер Мадьяр, несмотря на всплеск популярности, имеет естественное ограничение – недоверие значительной части либерального и молодого городского электората, который до сих пор не доверяет политику из среды Орбана. Именно такие партии, как "Гуманисты", призваны заполнить эту нишу, при этом не конкурируя с "Тисой" в ключевых округах.

Такой подход предоставляет оппозиции сильные преимущества, ведь это позволяет охватить гораздо более широкий спектр избирателей – от консерваторов и разочарованных сторонников "Фидес" до прогрессивных либеральных групп, создавая симбиоз, который сам Орбан долгие годы успешно разъединял благодаря пропаганде. Однако риски такого подхода также реальны, ведь если оппозиция действительно выиграет выборы, правительство со слишком разнородными ценностями может быстро зарыться во внутренние споры – от социальной политики до внешних решений, включая позицию по Украине.

Впрочем, для борьбы с авторитарным Виктором Орбаном плюсы такого подхода пока перевешивают минусы. Стратегия венгерской оппозиции позволяет построить настоящую политическую альтернативу, выходящую за пределы традиционных идеологических категорий. При этом для избирателя, который стремится к смене власти, такая широкая модель может стать именно тем компромиссом, что открывает путь к завершению эпохи правления Виктора Орбана.

Все надежды на Трампа и Путина: может ли внешняя поддержка обеспечить Орбану победу на выборах?

Но несмотря на ощутимые внутренние проблемы с поддержкой, Виктор Орбан продолжает разыгрывать то, что много лет было его самой сильной картой – внешнюю политическую поддержку и умение создавать впечатление, будто Венгрия находится на передовой крупных международных процессов.

В 2025 году этот курс приобрел новые очертания, ведь Будапешт пытается стать площадкой для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а сам Орбан последовательно выстраивает образ политика, который способен принести в Европу "мир" – даже если для этого нужно дистанцироваться от ЕС и уступить будущим Украины. Показательно, что именно Кремль первым публично заявил о возможности проведения встречи Трампа и Путина в Венгрии, объясняя это тем, что Орбан "имеет хорошие отношения с обеими сторонами".

Для венгерского премьера такой расклад кажется чрезвычайно выгодным, ведь это бесплатная предвыборная реклама.

Фактически, Орбан сегодня может описывать себя как едва ли не единственного европейского лидера, способного говорить одновременно и с Вашингтоном, и с Москвой, тем самым удерживая Венгрию подальше от войны. И действительно, образ "миротворца", который не позволит "притянуть войну в страну", остается одним из самых действенных месседжей правящей партии.

Этот же нарратив усиливается теплыми отношениями с Россией. Орбан настаивает, что дружеские контакты с Кремлем – это не политическая симпатия, а прагматическая необходимость, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Венгрии. И Москва, свою очередь, регулярно дает ему площадку для таких заявлений. В ноябре 2025 года состоялись уже четвертые по счету переговоры Орбана с Путиным с 2022 года, и ключевой темой снова были поставки газа и атомный проект "Пакш-2".

Каталин Чех венгерский парламентарий, оппозиционер, соучредитель партии "Гуманисты" и экс-евродепутат Мы должны избавиться от этой зависимости от Путина. Мы не должны платить деньги режиму в виде средств за нефть и газ – деньги, которые идут на разрушение школ, насилие против женщин и убийства мирных людей. Я считаю его дружбу с Путиным абсолютно неприемлемой – особенно учитывая, что венгры в 1950-х мужественно боролись за нашу независимость от России.



Личная встреча Виктора Орбана и Владимира Путина / Фото Getty Images

Для внутренней аудитории Орбан объясняет свою близость к Кремлю через логику "маленького государства, которое держится в стороне от большого конфликта". ЕС в его риторике часто превращается в "подстрекателя войны", тогда как Венгрия имеет образ осторожного реалиста. Неудивительно, что значительная часть венгров до сих пор не считает Россию непосредственной угрозой, и по свежей социологии от 2025 года большинство респондентов поддерживает курс государства на нейтралитет.

Однако такой внешнеполитический "щит" не всегда работает так, как хотелось бы самому премьеру Венгрии. Поддержка со стороны Дональда Трампа, которую Орбан регулярно выставляет за одно из своих крупнейших достижений во внешней политике – довольно ограничена. Часть американских заявлений, которые венгерские власти подавали как "поддержку национальной валюты" или "гарантию экономической стабильности" со стороны США, была впоследствии поставлена под сомнение самими представителями Вашингтона.

Американские чиновники прямо подчеркнули в комментариях для медиа, что громкие заявления о всесторонней поддержке со стороны США были сильно преувеличены официальным Будапештом, а экономические гарантии для Венгрии никогда не обсуждались на официальном уровне.

Кроме того, очень показательным стал пример Польши и партии "Право и справедливость", которую Дональд Трамп открыто поддерживал и во времена своей первой каденции, и накануне второй. Во время своего пребывания в Белом доме он неоднократно называл польское правительство "моделью для Европы", выступал в Варшаве рядом с лидерами ПиС и называл их "защитниками христианских ценностей".



Даже после проигрыша на выборах 2020-го года, Трамп продолжал публично поддерживать партию Ярослава Качиньского, а польские правые активно использовали эту поддержку в своей риторике перед выборами 2023 года.

Но несмотря на такую откровенную политическую поддержку со стороны Трампа, ПиС проиграла выборы, а власть сформировала коалиция, во главе с Дональдом Туском. Ключевым фактором провала стал не уровень внешних союзников, а внутренние проблемы – ухудшение экономической ситуации, конфликты с ЕС и ощутимая усталость избирателей от многолетнего правления одной политсилы.



Виктор Орбан и Дональд Трамп во время визита премьера Венгрии в Вашингтон / Фото из Facebook политика

В итоге Орбан входит в избирательный цикл с парадоксальным набором активов. Его внутренняя политическая конструкция шаткая как никогда – но внешнеполитический театр позволяет ему удерживать образ сильного лидера, который ведет Венгрию своей дорогой, независимой от Брюсселя.

Вопрос лишь в том, хватит ли этого ресурса, когда усталость избирателей от экономической стагнации столкнется с желанием реальных изменений, а не очередных риторических лозунгов о "мире" и "особом пути".

Каталин Чех венгерский парламентарий, оппозиционер, соучредитель партии "Гуманисты" и экс-евродепутат Сейчас, когда Россия и администрация Трампа имеют общую цель – сохранить это правительство у власти – я очень надеюсь, что международное сообщество уделит внимание тому, чтобы разоблачать любые попытки вмешательства (ред. фальсификаций). Ведь голос людей должен быть услышан – и он должен звучать демократическим и открытым способом.

На фоне мобилизованной оппозиции и откровенно плохих экономических показателей внешняя поддержка может добавить рейтинга Виктору Орбану, но вряд ли станет решающим фактором. Как и в Польше, где партия ПиС потеряла власть несмотря на прочные международные связи, ключевым останется не внешний имидж, а внутреннее доверие. И именно оно сегодня является одной из самых больших проблем для Орбана накануне выборов.