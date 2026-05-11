Новая венгерская власть настроена улучшить отношения с Европейским Союзом. Об этом сообщает Bloomberg.

Что обещает правительство Мадьяра?

Новая власть хочет восстановить доверие партнеров из ЕС и НАТО. Об этом в понедельник, 11 мая, заявила новый министр иностранных дел Анита Орбан.

По ее словам, последние годы Венгрия слишком часто была проблемой в принятии решений в Европе. Накануне выборов, Виктор Орбан со своим правительством использовал вето, чтобы заблокировать передачу кредита, в размере 90 миллиардов евро, Украине для противостояния российской агрессии.

Мы (Венгрия – 24 Канал) использовали вето не как крайнюю меру, а как политический театр,

– охарактеризовала политику предыдущего премьера Анита Орбан.

Она сказала, что приоритетом премьер-министра Петера Мадьяра будет восстановление доступа Будапешта к десяткам миллиардов финансирования Европейского Союза, которое было приостановлено при предыдущем правительстве из-за проблем с верховенством права. Разблокирование средств для Венгрии является не только одним из главных предвыборных обещаний партии "Тиса", но и основной надеждой на улучшение экономики, которая была в тяжелом положении за последние три года.

Анита Орбан также заявила, что новое правительство планирует усилить независимость судей и улучшить надзор за государственными расходами. Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в ЕС, но только в рамках собственных национальных интересов. Политик рассказала, что новое правительство продолжит политику своего предшественника относительно требований дальнейших прав для этнического венгерского меньшинства Украины в Закарпатской области.

Обратите внимание! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала рассказал, что руководители венгерских организаций на Закарпатье КМКС и УМДС длительный период были подчиненными венгерского премьера Виктора Орбана и продвигали все его нарративы, в частности антиукраинские тезисы о якобы притеснении на Закарпатье венгерского нацменьшинства.

