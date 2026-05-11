Украина имеет пакет предложений для снятия напряжения в отношениях с Венгрией. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибиги перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Как Украина хочет разрядить отношения с Венгрией?

Сибига подчеркнул, что Киев имеет реалистичные предложения для улучшения взаимодействия с Будапештом.

Мы заинтересованы в установлении двустороннего диалога, как на уровне руководителей соответствующих ведомств, так и, безусловно, на уровне лидеров,

– подчеркнул министр.

Он отметил также, что после исторических выборов в Венгрии Украина уже видит новую динамику на пути к членству в ЕС.

По словам министра, разблокированный кредит в 90 миллиардов укрепит макрофинансовую стабильность Украины и будет направлен, в частности, на производство дронов и подготовку к зиме.

Обратите внимание! В конце апреля Венгрия и Словакия сняли вето на предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро. Это произошло после того, как завершился ремонт нефтепровода "Дружба" на украинском участке. Именно возобновление работы этого нефтепровода Будапешт и Братислава выдвигали как условие для разблокирования кредита.

Как меняются отношения Украины и Венгрии после победы Мадьяра

За 16 лет премьерства Виктора Орбана между Венгрией и Украиной сложились напряженные отношения.

Бывший глава венгерского правительства Орбан постоянно прибегал к антиукраинской риторике и подыгрывал российскому диктатору Путину. Также Будапешт часто блокировал инициативы ЕС, связанные с Украиной.

12 апреля в Венгрии состоялись выборы с рекордной явкой, которые положили конец правлению пророссийского политика. К власти с большим перевесом в голосах пришел проевропейский лидер "Тисы" Петер Мадьяр.

После победы Мадьяр заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским для перегрузки отношений между странами. Также новый премьер Венгрии выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, подчеркивая необходимость полного переговорного процесса. Кроме того, политик хотел бы урегулирования вопроса о языковом законе, который касается интересов венгерского меньшинства в Украине.

Политолог Илья Юрчина считает, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр будет пытаться вернуть страну к более конструктивным отношениям с ЕС после многолетней политики Виктора Орбана. Главная причина – экономика: из-за конфликтов с Брюсселем Венгрия потеряла доступ к миллиардам евро помощи ЕС, а Мадьяру нужны эти ресурсы для реформ и улучшения жизни людей.

По словам Юрчины, Мадьяр будет действовать очень прагматично. Он не станет резко менять риторику в отношении Украины, потому что в венгерском обществе после лет пропаганды до сих пор есть недоверие к Киеву. Поэтому каждый шаг в сторону Украины он будет объяснять своим избирателям через "защиту интересов венгров".

Эксперт отмечает, что тема прав венгров Закарпатья останется важной для Будапешта. Но если Орбан использовал ее преимущественно как инструмент давления на Украину, то Мадьяр может попытаться договориться с Киевом и показать это венграм как собственную политическую победу.

По мнению Юрчины, даже символические шаги Украины в этом вопросе могут помочь улучшить отношения и уменьшить блокирование со стороны Венгрии на пути Украины в ЕС.

В то же время Юрчина отмечает, что не стоит ждать от Мадьяра резкой проукраинской позиции или активной военной помощи. Его политика будет осторожной и выгодной прежде всего самой Венгрии. Но при этом Будапешт может прекратить создавать Украине дополнительные проблемы в отношениях с ЕС и пойти на более конструктивный диалог.