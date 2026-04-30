Мадьяр, который примет присягу 9 мая, еще раньше обещал восстановить верховенство права в Венгрии и вернуть свою страну в европейский круг. Об этом пишет Bloomberg.

Что снова требует Венгрия?

Источники издания рассказали, что Мадьяр хочет видеть больше прав для венгерского нацменьшинства в Украине. Только тогда он может одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в ЕС.

Об этом стало известно после встречи в среду, 29 апреля, между Мадьяром и президентом Европейского совета Антонио Коштой в Брюсселе.

ЕС давит на Мадьяра, чтобы тот отказался от сопротивления правительства Орбана официальному открытию переговоров о членстве с Украиной.

На переговорах с Коштой Мадьяр выдвинул условия, которые почти перекликаются с перечнем из 11 требований Орбана.

Напомним, что эти требования были представлены Киеву в 2024 году. Они касаются прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.



Между тем председатель Института мировой политики Виктор Шлинчак отметил 24 Каналу, что Петер Мадьяр сначала сосредоточится не на отношениях с Украиной, а на внутренних вопросах Венгрии. А уход Орбана от власти не даст моментальных изменений из-за его многоуровневой системы управления.

СМИ отмечают, что хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", его настроение было менее позитивным, чем во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прошла в тот же день.

В Bloomberg заметили, что эта жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе. Ведь были надежды на то, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство. В первую очередь речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам, где наше государство выполнило необходимые критерии.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерской диаспоры в Украине нуждаются в усилении. Киев взамен заявлял, что готов выполнить очерченные условия и что права венгерского меньшинства в стране защищены.

К слову, Украине предлагают "теневое членство" в Евросоюзе. Предоставить символические преимущества перед полноценным вступлением в ЕС призывают приближенные к Украине европейские государства Франция и Германия, а не Венгрия или Словакия, заметил в эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких. Он предположил, что Орбана и Фицо "старшие товарищи" по ЕС использовали как своеобразную торпеду, чтобы самим не пачкаться позорной позицией по Украине.

Мадьяр планирует встречу с Зеленским

Петер Мадьяр хочет встретиться с президентом Зеленским в июне 2026, чтобы обсудить вопрос венгерского нацменьшинства. Он заявил, что этническим венграм надо "восстановить все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, чтобы они могли снова стать равными и уважаемыми гражданами Украины".

"Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действовали более десяти лет", – писал Мадьяр на своей странице в X.

В то же время, как сообщил помощник президента Дмитрий Литвин, Киев еще не подтвердил ни одной встречи, поскольку график Зеленского на июнь еще не составлен.

Сам Мадьяр поговорил с главой города Берегово Золтаном Бабяком. Он рассказал ему о ситуации на Закарпатье.

За этим может стоять руководство венгерских организаций на Закарпатье КМКС и УМДС, рассказал в эфире 24 канала Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области. Он добавил, что местные руководители долгое время были подчиненными Орбана и продвигали все его нарративы, в том числе и антиукраинские тезисы о "притеснениях" на Закарпатье венгров.