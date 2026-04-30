Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель венгерской громады Киева и Киевской области Тибор Томпа, добавив, что их руководители длительный период были подчиненными венгерского премьера Виктора Орбана и продвигали все его нарративы, в частности антиукраинские тезисы о якобы притеснении на Закарпатье венгерского нацменьшинства.

Смотрите также У Зеленского отреагировали на предложение Мадьяра встретиться на Закарпатье

Лидеры венгерских организаций на Закарпатье меняют риторику

Председатель венгерской общины Киева и области отметил, что отвечать за межгосударственные отношения Венгрии и Украины не является задачей мэра города Берегово Бабяка. Он напомнил, что когда Петер Мадьяр приезжал ранее в Киев и встречался там с венгерской общиной, то ее представители звонили Золтану Бабяку и предлагали ему встретить на Закарпатье Мадьяра, однако тот не выходил на связь.

"Когда журналисты спросили его об отношениях с Орбаном, он ответил, что не является компетентным лицом говорить на эту тему. Почему-то за несколько месяцев эта компетенция теперь у него появилась. Его главная задача – заниматься возглавляемой Береговской общиной, а там живут не только венгры, поэтому должен заботиться обо всех", – подчеркнул Томпа.

По его словам, сейчас после того, как Орбан (партия "Фидес") проиграл на парламентских выборах Мадьяру (партия "Тиса"), продолжаются нечестные игры. Он высказал мнение, что лидеры венгерских организаций на Закарпатье КМКС, УМДС будут менять риторику, хотя, по его словам, должны были бы покинуть свои должности, ведь долгое время подыгрывали Орбану.

Почему-то эти венгерские организации на Закарпатье раньше не принимали Мадьяра, до последнего надеялись на победу Орбана и работали над тем, чтобы он победил,

– подчеркнул Томпа.

Он отметил, что улучшением отношений между Украиной и Венгрией должны заниматься соответствующие органы – МИД, администрация президента. Томпа уточнил, что по имеющейся информации министр иностранных дел Украины Сибига уже установил связи с будущей руководительницей соответствующего министерства Венгрии.

Подытоживая, председатель венгерской громады Киева и Киевской области отметил, что сейчас руководители указанных им венгерских организаций на Закарпатье пытаются втереться в доверие Мадьяру, чтобы сохранить свои должности. Он отметил, что никаких притеснений венгров на территории Украины нет и не было, и призвал проводить встречи и обсуждать дальнейшее сотрудничество венгров и украинцев в частности в сфере фармацевтики, сельского хозяйства, культуры.

О чем говорили Мадьяр и Бабяк?