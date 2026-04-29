Об этом журналистам 24 Канала сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин 29 апреля.

Смотрите также Мадьяр принял мэра Берегово и пригласил Зеленского на встречу в Закарпатье

Встретятся ли Зеленский и Мадьяр?

Дмитрий Литвин прокомментировал предложение Петера Мадьяра встретиться с лидером Украины в Берегово, что на Закарпатье, в начале июня. Он ответил, что "президент еще не согласовывал график на июнь".

Советник президента также подчеркнул, что двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах.

Напомним, что 28 апреля будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр встретился с мэром города Берегово Золтаном Бабяком. В частности, они обсудили пути улучшения положения закарпатских венгров. После обсуждения Мадяр заявил, что инициирует встречу с президентом Зеленским.

Отношения Украины и Венгрии: последние новости

Эксглава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что потери Украины из-за возобновления работы нефтепровода "Дружба" значительно меньше, чем то, что страна получит взамен. В частности, речь идет об одобрении 90 миллиардов евро кредита, которые помогут Украине пройти в 2026 и 2027 годах, добавил ексминистр.

Петер Мадяр победил действующего премьера Венгрии Виктора Орбана на 12 апреля. Владимир Зеленский поздравил оппозиционера и заявил о готовности к новому формату отношений между странами.

По словам украинского лидера, они должны основываться на прагматизме и взаимном уважении с учетом интересов обеих сторон.