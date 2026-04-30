Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, додавши, що їхні керівники тривалий період були підлеглими до угорського прем'єра Віктора Орбана і просували всі його наративи, зокрема антиукраїнські тези щодо нібито утиску на Закарпатті угорської нацменшини.

Лідери угорських організацій на Закарпатті змінюють риторику

Голова угорської громади Києва і області наголосив, що відповідати за міждержавні відносини Угорщини й України не є завданням мера міста Берегове Бабяка. Він нагадав, що коли Петер Мадяр приїжджав раніше до Києва та зустрічався там з угорською громадою, то її представники телефонували Золтану Бабяку і пропонували йому зустріти на Закарпатті Мадяра, проте той не виходив на зв'язок.

"Коли журналісти запитали його про відносини з Орбаном, він відповів, що не є компетентною особою говорити на цю тему. Чомусь за кілька місяців ця компетенція тепер в нього з'явилась. Його головне завдання – займатися очолюваною Берегівською громадою, а там живуть не тільки угорці, тож має піклуватись про всіх", – підкреслив Томпа.

З його слів, нині після того, як Орбан (партія "Фідес") програв на парламентських виборах Мадяру (партія "Тиса"), продовжуються нечесні ігри. Він висловив думку, що лідери угорських організацій на Закарпатті КМКС, УМДС будуть змінювати риторику, хоча, за його словами, мали б покинути свої посади, адже тривалий час підігрували Орбану.

Чомусь ці угорські організації на Закарпатті раніше не приймали Мадяра, до останнього сподівались на перемогу Орбана і працювали над тим, щоб він переміг,

– наголосив Томпа.

Він зауважив на тому, що покращенням відносин між Україною та Угорщиною мають займатися відповідні органи – МЗС, адміністрація президента. Томпа уточнив, що за наявною інформацією міністр закордонних справ України Сибіга вже встановив зв'язки з майбутньою очільницею відповідного міністерства Угорщини.

Підсумовуючи, голова угорської громади Києва та Київської області зазначив, що нині керівники вказаних ним угорських організацій на Закарпатті намагаються втертися в довіру Мадяру, аби зберегти свої посади. Він наголосив, що ніяких утисків угорців на території України немає і не було, та закликав проводити зустрічі й обговорювати подальшу співпрацю угорців та українців зокрема у сфері фармацевтики, сільського господарства, культури.

