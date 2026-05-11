Україна має пакет пропозицій для зняття напруги у відносинах з Угорщиною. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіги перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах.

Як Україна хоче розрядити відносини з Угорщиною?

Сибіга підкреслив, що Київ має реалістичні пропозиції для покращення взаємодії з Будапештом.

Ми зацікавлені у встановленні двостороннього діалогу, як на рівні очільників відповідних відомств, так і, безумовно, на рівні лідерів,

– наголосив міністр.

Він зазначив також, що після історичних виборів в Угорщині Україна вже бачить нову динаміку на шляху до членства в ЄС.

За словами міністра, розблокований кредит у 90 мільярдів зміцнить макрофінансову стабільність України та буде спрямований, зокрема, на виробництво дронів і підготовку до зими.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня Угорщина та Словаччина зняли вето на надання Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Це сталося після того, як завершився ремонт нафтопроводу "Дружба" на українській ділянці. Саме поновлення роботи цього нафтопроводу Будапешт і Братислава висували як умову для розблокування кредиту.

Як змінюються відносини України та Угорщини після перемоги Мадяра

За 16 років прем'єрства Віктора Орбана між Угорщиною та Україною видубувалися напружені відносини.

Колишній глава угорського уряду Орбан постійно вдавався до антиукраїнської риторики та підігрував російському диктатору Путіну. Також Будапешт часто блокував ініціативи ЄС, пов'язані з Україною.

12 квітня в Угорщині відбулися вибори з рекордоною явкою, які поклали кінець правлінню проросійського політика. До влади із великом перевагою у голосах прийшов проєвропейський лідер "Тиси" Петер Мадяр.

Після перемоги Мадяр заявив про готовність зустрітися із Володимиром Зеленським для перевантаження відносин між країнами. Також новий прем'єр Угорщини виступив проти прискореного вступу України до ЄС, наголошуючи на необхідності повного переговорного процесу. Окрім того, політик хотів би врегулювання питання про мовний закон, який стосується інтересів угорської меншини в Україні.

Політолог Ілля Юрчина вважає, що новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр намагатиметься повернути країну до більш конструктивних відносин із ЄС після багаторічної політики Віктора Орбана. Головна причина – економіка: через конфлікти з Брюсселем Угорщина втратила доступ до мільярдів євро допомоги ЄС, а Мадяру потрібні ці ресурси для реформ і покращення життя людей.

За словами Юрчини, Мадяр діятиме дуже прагматично. Він не стане різко змінювати риторику щодо України, бо в угорському суспільстві після років пропаганди досі є недовіра до Києва. Тому кожен крок у бік України він буде пояснювати своїм виборцям через "захист інтересів угорців".

Експерт зазначає, що тема прав угорців Закарпаття залишиться важливою для Будапешта. Але якщо Орбан використовував її переважно як інструмент тиску на Україну, то Мадяр може спробувати домовитися з Києвом і показати це угорцям як власну політичну перемогу.

На думку Юрчини, навіть символічні кроки України у цьому питанні можуть допомогти покращити відносини та зменшити блокування з боку Угорщини на шляху України до ЄС.

Водночас Юрчина наголошує, що не варто чекати від Мадяра різкої проукраїнської позиції чи активної військової допомоги. Його політика буде обережною та вигідною насамперед самій Угорщині. Але при цьому Будапешт може припинити створювати Україні додаткові проблеми у відносинах з ЄС і піти на більш конструктивний діалог.