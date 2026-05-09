Про це інформує The Washington Post.

Угорщина обрала нового прем'єра: що відомо?

Минулого місяця партія "Тиса" на чолі із Петером Мадяром упевнено випередила партію Орбана "Фідес". Політична сила отримала рекордну кількість голосів і мандатів – більше, ніж будь-яка інша партія в сучасній історії країни після падіння комуністичного режиму.

У суботу Петер Мадяр разом із депутатами своєї політичної сили "Тиси" у суботу, 9 травня, вперше зайшов до парламенту Угорщини після виборів. Його партія отримала 141 місце із 199, тоді як коаліція Віктора Орбана "Фідес" матиме лише 52 мандати, а ультраправа партія "Наша Батьківщина" – шість.

Дещо згодом має відбутися установча сесія парламенту, під час якої Орбан вперше з 1990 року не братиме участі в роботі парламенту після формування першого посткомуністичного скликання.

Після поразки експрем'єр Орбан заявив, що планує зосередитись на відновленні своєї націоналістично-популістської політичної сили.

Новий 45-річний прем'єр Угорщини заснував партію "Тиса" після тривалої роботи в політичній силі Орбана. У своїй передвиборній кампанії пообіцяв покінчити з корупцією серед посадовців, яка, на його думку, позбавила угорців економічних можливостей.

Мадяр закликав громадян долучитись до урочистостей 9 травня біля будівлі парламенту Угорщини, які він назвав "зміною режиму", аби відзначити свою інавгурацію та завершення політичної епохи Орбана.

Після складання присяги близько 15:00 за місцевим часом він планує звернутись до громадян, які зберуться на вулиці.