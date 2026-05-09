Новий премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр успадкував від свого попередника не лише внутрішньополітичні проблеми, спричинені погіршенням економічного і соціального стану населення, а й виклики зовнішньополітичного характеру. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Угорщина повернула Україні захоплені кошти та цінності Ощадбанку, – Зеленський

Чому зближення з Брюсселем є політичною необхідністю для Мадяра

Звісно ж, пріоритетом для нового уряду Мадяра є зближення з Європейським Союзом, адже уряд Віктора Орбана за 16 років свого правління зміг відхилити зовнішньополітичний курс Угорщини від опосередкованої позиції ЄС настільки, наскільки це взагалі можливо без глобальних наслідків, чим підвів державу до прірви.

За різними оцінками, близько 35 мільярдів євро наші угорські сусіди недоотримали з бюджету ЄС через свідоме ігнорування позиції офіційного Брюсселя щодо відновлення верховенства права в Угорщині з боку уряду Орбана.

Передвиборча кампанія Мадяра ґрунтувалася на тому, що партія "Тиса" відновить конструктивний діалог з ЄС і досягне угод з розблокування цих коштів для Угорщини, чим покращить економічний стан громадян.

І це справді виглядає як політична необхідність для Мадяра: йому потрібні ресурси для того, щоб провадити видимі в угорському суспільстві реформи.

Підкреслюю, що реформи мають бути саме видимими пересічним громадянам, оскільки політичний образ Мадяра побудований на тому, що його позиціонують як "захисника інтересів усіх угорців". Відповідно, соціальні очікування в Угорщині до уряду Мадяра є високими, і в штабі партії "Тиса" це розуміють. Тому новоспечений прем'єр не втрачає часу і вже відвідав Брюссель, де зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою для обговорення подальших кроків, спрямованих на узгодження політики Угорщини з політикою ЄС.

Загалом, як у контексті відносин Угорщини з ЄС, так і в потенційному перезавантаженні відносин з Україною велику роль відіграють угорський дискурс і те, як сприймають політичні кроки уряду громадяни Угорщини. 16 років життя "неліберальної демократії" Орбана дуже категоризували угорське суспільство. Особливо це далося взнаки на тлі минулих парламентських виборів і того факту, що кампанія партії Орбана "Фідес" фокусувалася переважно на демонізації зовнішніх акторів, таких як Київ чи Брюссель.

Попри те, що "Фідес" зазнала поразки на виборах, сприйняття України в угорському суспільстві, навіяне Орбаном і його поплічниками за роки, досі залишається контроверсійним. Утім, більш консенсусним виявилося сприйняття ЄС, оскільки протягом передвиборчої кампанії представники "Тиси" надавали чіткі пояснення, з якою метою вони хочуть йти на зближення з Брюсселем і що це дасть пересічному угорцю. Із Україною ситуація склалася дещо інакше.

Для того щоб знизити градус напруги в угорському суспільстві, Мадяр вимушений публічно аргументувати кожен свій крок, що стосується сенситивних тем (однією з яких є і відносини з Україною), своєму виборцю. У словах Мадяра ми вже могли почути ноти прагматизму, який підкріплює його політичний образ "представника угорського народу".

Закарпатські угорці: головна відмінність між підходами Орбана і Мадяра

Розглянемо питання виділення кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України, яке Орбан перетворив на черговий важіль впливу на Київ. Мадяр у легкій і доступній формі пояснив населенню, що Угорщина не вкладає свої кошти в цей кредит, що це не стосується інтересів угорців, а отже, кредит можна розблокувати.

Ту саму риторику "захисту інтересів угорців" можемо побачити і за підсумками зустрічі з мером Берегова. Мадяр написав, що Україна має зняти обмеження прав представників угорської громади Закарпаття. Це і справді нагадує позицію Орбана, але тут є дві ключові відмінності.

По-перше, питання прав угорської громади Закарпаття в Угорщині в дискурсі давно є піднесеним до рівня національної важливості, тож ігнорувати його Мадяр не може собі дозволити.

По-друге, Орбан ніколи не розглядав можливість реального вирішення суперечностей щодо прав угорців Закарпаття (про це свідчать чисельні зриви домовленостей між сторонами). Це був лише його політичний важіль на офіційний Київ, у той час як Мадяр вбачає в домовленостях шанс продемонструвати виборцю політичну перемогу.

Мадяр чудово обізнаний з реальним станом прав етнічних угорців, що мешкають в Україні, оскільки його візит до України влітку 2024 року відбувся у супроводі цих самих етнічних угорців, що мешкають в Україні. Однак існує потреба на суспільному рівні донести цю істину до угорського народу.

Політичну перемогу Мадяра над Орбаном, який 9 років не міг розв'язати штучно створену ним самим проблему прав угорської громади, можуть забезпечити конструктивні перемовини з Україною і будь-які, навіть символічні, кроки з боку України.

Ці символічні кроки Мадяр потенційно зможе подати угорському народу як врешті вирішення важливої і довготривалої проблеми, яка довго була каменем спотикання у відносинах між Києвом і Будапештом. Своєю чергою, це призведе до потепління як відносин із Україною, так і сприйняття України в Угорщині.

Саме цей аспект внутрішнього суспільного прийняття може дозволити Угорщині врешті зняти блокування перемовного кластера 1 "Основи" про вступ України до ЄС. Тож Україні для досягнення позитивних результатів у перемовинах з Угорщиною варто "офіційно" переконати Мадяра в очевидному (немає ніяких утисків прав угорців, що мешкають в Україні) і зробити символічний крок, який той зможе зфреймувати як вирішення проблеми.

Читайте також Петер Мадяр потрапив у скандал через можливе кумівство

Як зміниться політика Угорщини щодо України

Варто поговорити і про Аніту Орбан, нову віцепрем'єрку Угорщини й міністерку закордонних справ і торгівлі. Аніта Орбан свого часу написала книгу про те, що Росія використовує енергію як зброю. Більше того, вона свого часу критикувала Петера Сіярто за те, що той не викликав російського посла, коли російська ракета атакувала Мукачево на Закарпатті.

Аніта Орбан прекрасно розуміє, яку екзистенційну загрозу для демократії несе в собі Росія. Політикиня ще до виборів говорила про те, що в разі перемоги "Тиси" відносини з Україною можуть отримати шанс на перезавантаження. Тож я переконаний, що це призначення відіграватиме велику роль у пошуку спільних точок дотику з Україною в найближчий час.

Разом із тим, гучного голосу підтримки України з боку офіційного Будапешта очікувати не варто. Мадяр неодноразово наголошував на тому, що Угорщина за партії "Тиса" виступатиме проти прискореного вступу України до ЄС.

На жаль, зараз це радше політична тенденція всередині самого ЄС, аніж девіація зі сторони Угорщини: більшість інших держав-членів ЄС теж не бачить перспектив швидкого вступу.

Тут цікавішим є те, як Мадяр вирішив переформатувати міністерства у складі свого уряду. В уряді Орбана був окремий міністр у справах ЄС, який мав певну автономію щодо прийняття рішень відносно політики Будапешта щодо Брюсселя, хоч і ключові рішення в більшості випадків були за Сіярто. Петер Мадяр відмовився від ідеї окремого відомства, що відповідатиме за відносини з ЄС, натомість покладаючи відповідальність за цей напрям на керівника свого Офісу – Балінта Руффа.

Зверніть увагу! Руфф під час передвиборчої кампанії публічно закликав "Тису" утриматися від обговорення партійної політики щодо України, оскільки він мав чітке розуміння, що дискурс щодо України в Угорщині є одним з основних інструментів Орбана у його пропагандистському арсеналі. А проте до виборів Руфф говорив, що "Тиса" буде готова допомагати Україні, але варто всерйоз розглядати таку можливість уже після 12 квітня.

Враховуючи це, справедливо буде припустити, що Офіс прем'єр-міністра Мадяра дотримуватиметься подібної стриманої стратегії відносно ЄС і України. Хоч тут і варто очікувати певні позитивні зрушення, їхня реалізація може зайняти щонайменше декілька місяців.

Те саме стосується і військової допомоги: ця тема часто стає предметом обговорень і спекуляцій. Майже одразу після того, як "Тиса" пройшла до Європарламенту і увійшла до складу Європейської народної партії, Мадяр заявив, що партія не буде адвокатувати військові поставки для України.

Однак цю ситуацію варто розглянути з іншого ракурсу. Насправді ж транзит зброї партнерів України через територію Угорщини ніколи не був під забороною – заборона діє саме на фактичний перетин зброєю угорсько-українського кордону. Тут питання варто ставити під кутом зору того, що Угорщина загалом може дати Україні у плані військової допомоги і чи справді ця допомога є вирішальною.

Скажімо, чисельність армії Угорщини складає приблизно 30 тисяч осіб, з яких половина працює в штабі. При цьому Повітряні сили Угорщини мають у розпорядженні усього 14 літаків Gripen, до того ж, більш обмеженої модифікації, ніж ті, які планує постачати Швеція.

Чому українському та угорському народам важливо краще пізнати один одного

активна частина угорського громадянського суспільства допомагала Україні навіть за часів Орбана і продовжує це робити зараз. Чого варті лише "Закарпатські Шаркані" – відома угорська волонтерська організація, заснована угорцями, яка постачає ресурси на фронт для наших воїнів з однойменної бригади ТРО і не лише.

За прем'єрства Мадяра робота за цими напрямами як мінімум не буде обмежена, а, можливо, не в короткостроковій перспективі, – навіть отримає інституційну підтримку з боку уряду. До того ж, чимало угорців воює у складі Збройних Сил України.

Наприкінці варто згадати ще одну проблему, яку спричинила пропаганда Орбана, – категоризацію сприйняття Угорщини в Україні. На тлі демонізації України в Угорщині й резонансних скандалів за участю Орбана і Сіярто, в багатьох українців природно сформувалися негативна думка щодо угорців і відповідні категоричні очікування від виборів. Якщо Віктор Орбан – це "умовне чорне", то Петер Мадяр має виявитися "умовним білим".

Насправді ж Мадяр не є ані "умовним чорним", ані "умовним білим". Його політика відповідає суто інтересам угорського народу. Не варто очікувати від Мадяра надмірного "проєвропейства" чи "проукраїнства" – якщо це і матиме місце, воно буде суто прагматичним і потрібним в першу чергу самому Будапешту.

На цьому етапі найреалістичнішим із потенційних позитивних досягнень у відносинах формату "Україна – Угорщина" може стати відмова Будапешта від створювання додаткових перешкод на шляху України до ЄС і у відносинах з ЄС загалом, розблокування переговорних кластерів для України і відмова від політики накладання вето.

На додачу до дипломатії хорошим допоміжним способом перезавантажити відносини між Україною та Угорщиною могла б стати співпраця у сфері культури і медіа. Ми насправді мало чого знаємо про життя наших угорських сусідів, а угорці – про життя українців. Подолавши цей бар'єр, можна наблизити угорців і українців одне до одного як різні частини однієї європейської родини.