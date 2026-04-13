Об этом новоизбранный премьер Венгрии заявил во время пресс-конференции.
Что о встрече с Зеленским сказал Мадьяр?
Лидер партии "Тиса" заявил, что намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы "наладить отношения". Встреча, по его словам, может состояться во время заседания Европейского совета.
Венгрия стремится к союзническим, а по возможности и дружеских отношений со всеми соседними странами, в частности ради венгерских меньшинств, проживающих за рубежом. Это касается и Украины,
– отметил Мадьяр.
Также венгр добавил, что "никто не может говорить украинцам, на каких условиях им надо завершать войну".
Важно! Петер Мадьяр также заявил о продолжении прагматического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что страны остаются взаимосвязанными в энергетической сфере. По словам будущего премьера, его страна стремится получать нефть максимально выгодно и безопасно.
Как в Киеве комментируют приход новой власти в Венгрии?
По словам министра МИД Андрея Сибиги, украинская сторона передала Венгрии сигналы по налаживанию отношений, поэтому сейчас ждет ответа.
Киев планирует обсудить ряд вопросов с новой властью, в частности относительно сотрудничества на границе и поддержки Украины на пути в ЕС.
Кроме того, в Украине отметили, что Венгрия должна прекратить блокировать санкции против России, финансовую помощь Киеву и переговоры о вступлении Украины в ЕС.