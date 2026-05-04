Политтехнолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что изменение позиции Фицо в отношении Украины началось сразу после проигрыша партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Он строил свою предвыборную кампанию на антиукраинской истерии, но это вообще не сработало. Это была одна из причин, почему Фицо внезапно "потеплел" в отношении нашего государства.

Почему Фицо изменил позицию в отношении Украины?

По словам Постернака, нельзя забывать и о внутренней ситуации в Словакии, которая является достаточно напряженной. Там продолжается конфликт между правительством и оппозицией. А массовые протесты против власти – не редкость. К примеру, в конце января на улицы вышли около 100 тысяч человек вышло около 100 тысяч человек в разных городах Словакии.

Фицо – одна из причин протестов. Оппозиция постоянно обвиняет правительство в демонтаже антикоррупционных институтов, изменении уголовно-процессуального законодательства в свою пользу. Правительство классически говорит о попытках дестабилизации извне. Такая атмосфера полукризисного политического режима,

– отметил Постернак.

По словам политтехнолога, многим словакам не нравится заигрывание Фицо с Россией, жесткая экономия, давление на демократические институты и тому подобное.

Обратите внимание! Словацкие правоохранители ведут расследование против действующего премьер-министра Роберта Фицо. Его начали после жалобы оппозиционных сил, которые обвиняют его в злоупотреблении властью, государственной измене и тому подобное.

Очевидно, что именно поэтому Фицо сейчас пытается сгладить "острые углы". На этом фоне и началось взаимопонимание с Украиной. И на самом деле это положительная история, ведь обе страны ранее взаимовыгодно сотрудничали.

Понимание Фицо с Украиной является политическим способом уладить внутриполитические проблемы, которые бьют по его имиджу. Помним также, что до премьерства Фицо Словакия была серьезным нашим партнером по военной поддержке,

– подчеркнул Постернак.

Как начали налаживаться отношения Украины и Словакии?

2 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Робертом Фицо. Оба лидера заинтересованы в прочных отношениях между странами, несмотря на разные взгляды. Фицо подтвердил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. Также они договорились о дальнейшей встрече и работе на правительственном уровне.

Уже 4 мая Зеленский и Фицо встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Политики обсудили возможность встречи в Киеве и Братиславе. Команды будут работать над организацией визита.

Еще две недели назад Фицо говорил, что доверие между Украиной и Словакией сильно подорвано из-за ситуации на "Дружбе". А после восстановления его работы он утверждал, что не стоит радоваться из-за открытия нефтепровода, ведь "украинские обещания не имеют никакого веса".