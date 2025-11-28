Политическая ситуация в Венгрии стремительно приближается к моменту истины – парламентских выборов в 2026 году. После почти полутора десятилетий правления Виктора Орбана страна входит в новый электоральный цикл, который может радикально изменить ее политический ландшафт. В то же время Будапешт все глубже оказывается в изоляции от партнеров по ЕС из-за сближения с Москвой и блокирования ключевых решений Брюсселя по поддержке Украины.

На этом фоне возрастает роль оппозиционных сил. Среди них – Каталин Чех, бывшая депутат Европарламента, венгерский парламентарий и одна из самых последовательных венгерских политиков, кто выступает против авторитарных наклонностей венгерского правительства и отстаивает поддержку Украины, верховенство права и возвращение Венгрии к европейскому курсу.

О том, как в Венгрии появился шанс на реальные изменения, кто такой Петер Мадьяр, возможны ли фальсификации на выборах и стоит ли ожидать изменений в политике Будапешта в отношении Украины – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала з Каталин Чех.

Читайте также наше прошлогоднее интервью Венгрия заслуживает власти, что не сидит в карманах Путина: интервью с венгерским евродепутатом

Что известно о коалиции против Орбана и Петера Мадьяра?

Вы недавно основали новую политическую силу. Можно ли считать это признаком того, что планируете активное участие в парламентских выборах – возможно, даже выдвигаете собственную кандидатуру?

Я считаю важным понимать, что Венгрия стоит на пороге перемен. Мы видим реальную возможность появления нового правительства и построения страны после Орбана. Но, по моему мнению, эти изменения должны включать ценности, которые сегодня не всегда представлены теми партиями, что уже участвуют в выборах и лидируют в соц опросах. Именно поэтому я вместе со своим коллегой (Рихард Барабаш) из "Зеленых" создала новое политическое движение под названием "Гуманисты" (Humanisták).

Мы планируем участвовать в выборах и продвигать вопросы, которые для нас действительно важны – такие как отношения с Украиной, поддержка Украины, более глубокая интеграция в ЕС, защита прав женщин и меньшинств, а также создание новой избирательной системы, которая реально вернула бы демократию. Мы планируем идти на выборы, мы верим в плюрализм и открытую публичную дискуссию – то, что венгры всегда считали важным.



Венгерский парламентарий и соучредитель партии "Гуманисты", Каталин Чех / Фото предоставлено 24 Каналу из личного архива политика

А относительно вашей новой партии – ведутся ли разговоры о создании более широкой оппозиционной коалиции, возможно даже с силами, которые не всегда разделяют ваши взгляды?

Мы предлагаем избирателям другую стратегию. Поскольку в Венгрии парламентская борьба фактически решается в индивидуальных округах, мы предлагаем поддержать там кандидатов партии "Тиса" Петера Мадьяра.

А в то же время в венгерской избирательной системе существует второй тип голосования – партийный, пропорциональный. И по этому бюллетеню мы предлагаем поддержать нашу политическую силу, партию "Гуманисты". Это не ставит под угрозу политические изменения и не требует коалиционных договоренностей. Поэтому мы идем на выборы так, чтобы поддержать изменения, но одновременно сохранить политический плюрализм.



Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр / Фото AFP

Что можете сказать о Петере Мадьяре? Его часто описывают как бывшего лоялиста Орбана. По вашему мнению, что объясняет его смену позиции и такой внезапный рост популярности?

Я считаю, что Петер Мадьяр – исключительная политическая фигура. Ему удалось продемонстрировать, что как бывший партийный лоялист и человек из консервативного лагеря, он обладает уникальной способностью работать с разочарованными правыми избирателями, которые ранее не видели альтернативы среди более прогрессивных оппозиционных сил. Часть его популярности – это его активность на местах и сильная кампания. И я действительно думаю, что без него перспектива изменений была бы невозможной.

Но, с другой стороны, я считаю, что ситуация, когда в парламенте будут представлены только правые партии – а это сейчас вполне реальный сценарий – не способствует демократии и не поддерживает того плюрализма, который, по моему мнению, должен быть основой хорошо функционирующего государства.

Именно поэтому мы предлагаем альтернативу со стороны партии "Гуманисты": мы хотим поддерживать Петера Мадяра, но также хотим дать голос тем более прогрессивным избирателям, которые могут чувствовать, что из-за его бэкграунда, личные взгляды или предвыборные расчеты он уделяет недостаточно внимания многим важным вопросам.

Хотелось бы упомянуть и о медиа среде в Венгрии. Популярность Орбана часто связывают с его контролем над ключевыми медиа. Как оппозиция коммуницирует с избирателями в таких условиях? Вы опираетесь на традиционное телевидение или преимущественно работаете через социальные сети, такие как TikTok?

Медийное пространство в Венгрии за последние годы стало очень ограниченным, и это, по сути, сделало возможным развитие более основательной работы на местах и кампаний в соцсетях. Мы планируем активно использовать социальные сети.

Конечно, мы также готовы работать и с традиционными медиа, когда они открыты для нас. Но я считаю, что вести кампанию в такой ограниченной среде гораздо сложнее, чем в полноценной демократической системе, где существует открытое пространство для дискуссий и гарантирована независимость медиа.

Венгрия на пороге перемен: почему падают рейтинги Орбана и как власть готовится к выборам?

Относительно предстоящих выборов в Венгрии – могут ли они быть действительно конкурентными, несмотря на то, что режим чрезвычайного положения продлен до весны?

Чрезвычайное положение действует с 2015 года – и это откровенное злоупотребление властью, направлено на то, чтобы еще больше ограничить полномочия парламента и сузить наши демократические права. К сожалению, я считаю, что он будет оставаться в силе до выборов и столько, сколько Орбан будет у власти.

Именно поэтому, по моему мнению, смена власти действительно необходима – чтобы прекратить подобные злоупотребления и восстановить полноценное функционирование демократии.



Каталин Чех во время заседания Национальной ассамблеи Венгрии / Фото предоставлено 24 Каналу из личного архива

Ожидаете ли вы каких-то фальсификаций на выборах – например, подкупа избирателей или манипуляций с бюллетенями со стороны правительства Виктора Орбана?

Я могу ожидать много чего. Но больше всего я боюсь вмешательства в избирательный процесс – не обязательно в день голосования, а в период, который ему предшествует. Мы уже видели, как в Венгрии манипулируют медиа и насколько уязвимы персональные данные граждан.

И сейчас, когда Россия и администрация Трампа имеют общую цель – сохранить это правительство у власти – я очень надеюсь, что международное сообщество уделит внимание тому, чтобы разоблачать любые попытки вмешательства. Ведь голос людей должен быть услышан – и он должен звучать демократическим и открытым способом.

Последние опросы показывают, что поддержка "Фидес" уменьшается. По вашему мнению, что объясняет падение популярности Виктора Орбана среди венгров?

Правление Виктора Орбана характеризуется отсутствием каких-либо положительных изменений в повседневной жизни венгров. Мы сталкиваемся с очень высокой инфляцией, ростом цен на продукты, низкими зарплатами, а системы здравоохранения и образования фактически не работают. И независимо от того, насколько активно он продвигает кампании на основе лживых нарративов или пытается переложить последствия неэффективного управления, например, на Украину или на героев, которые защищают Украину и Европу, люди начинают видеть реальность, в которой они живут.

Я считаю, что он проигрывает именно из-за своей внутренней политики – потому что он не смог обеспечить людям результат. И это хорошо. Именно поэтому, по моему мнению, положительно, что партия Петера Мадяра ставит эти вопросы в центр своей политики. Но также, я думаю, мы не должны забывать о другом, отдельном, но не менее важном спектре проблем, которые принесло правительство Орбана – это эрозия демократических норм и индивидуальных прав.

Именно поэтому мы в партии "Гуманисты" убеждены: если мы меняем систему, то должны восстановить права тех групп, которые их потеряли или оставались незащищенными в течение последних пятнадцати лет. Говорится и о реальной борьбе с насилием в отношении женщин, и о равенстве для ЛГБТ-людей, и о защите прав детей. Конечно, повседневные социально-экономические вопросы являются ключевыми для любого избирательного цикла. Но если мы хотим построить новую страну, изменения должны быть также ценностными.

Можно ли сказать, что венгерское общество устало от все более авторитарного стиля правления Орбана?

Думаю, опросы четко показывают, что так и есть. Люди устали жить изо дня в день, не имея возможности двигаться вперед, не видя никаких реальных и ощутимых изменений в качестве своей жизни. Они устали от постоянного языка ненависти. Они устали от пропаганды.

И они устали от правительства, которое отодвинуло нас на периферию Европы и одновременно топчет нашу безопасность и долгосрочные экономические интересы. Я верю, что люди хотят перемен – и что в следующем апреле мы действительно имеем шанс их достичь.

Между Европой и Россией: планирует ли венгерская оппозиция налаживать отношения с Украиной?

Что скажете об открыто демонстрируемой дружбе Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Как сегодня венгерское общество воспринимает эти отношения?

Знаете, я действительно шокирована тем, что происходит. Если какая-то нация точно знает, что значит видеть российские танки на улицах своей столицы, что значит бороться за свободу и искать поддержки, не получая ее – то это именно мы, венгры, должны были бы это помнить.

Медийная машина Орбана и его пропагандистские методы фактически замылили глаза обществу относительно моральной неприемлемости этой дружбы с Владимиром Путиным. По моему мнению, ему удалось повлиять на многих венгров, которые в других обстоятельствах никогда бы не согласились на такую политическую близость с Россией.

Именно поэтому я надеюсь, что смена правительства принесет изменение и в этой политике.

Мы должны избавиться от этой зависимости от Путина. Мы не должны платить деньги режиму в виде средств за нефть и газ – деньги, которые идут на разрушение школ, насилие против женщин и убийства мирных людей. Я считаю его дружбу с Путиным абсолютно неприемлемой – особенно учитывая, что венгры в 1950-х мужественно боролись за нашу независимость от России.



Виктор Орбан и Владимир Путин во время личной встречи / Фото EPA

Оппозиция, в частности Петер Мадьяр, утверждает, что Венгрия должна отказаться от импорта российских энергоносителей. Учитывая сегодняшние экономические условия, считаете ли вы это реалистичной задачей?

Похоже, что такие требования вскоре установит Европейский союз. Поэтому нам придется найти способ это реализовать. Конечно, Венгрия не имеет выхода к морю, как, скажем, Швеция или Португалия, которые имеют совсем другие возможности.

Но важно напомнить, что правительство Виктора Орбана в течение многих лет не сделало почти ничего для диверсификации энергоснабжения, хотя зависимость от России давно была очевидным риском. Однако у нас есть много вариантов для укрепления энергетической независимости, в частности через развитие возобновляемых источников.

Ветровые электростанции фактически были запрещены до недавнего времени, хотя в этой сфере у нас большой потенциал. Мы также можем больше полагаться на СПГ в краткосрочной перспективе – через хорватский трубопровод, который до сих пор практически не использовали. И я считаю, что при конструктивном подходе к переговорам Европейский союз может быть заинтересован в финансовой поддержке тех стран, которым сложнее будет даваться этот переход. Таких, как Венгрия.

В последнее время появляется все больше разговоров о возможном саммите Трампа с Путиным в Будапеште. Если такая встреча действительно состоится, может ли это повысить популярность Виктора Орбана внутри страны?

Думаю, здесь важно разделить две вещи.

Прежде всего я считаю, что мир в Украине имеет огромное значение. Установление справедливого мира – такого, что будет честным по отношению к украинцам, которые мужественно защищают свою страну, – является чрезвычайно важным.

Поэтому если саммит в Будапеште и состоится, то, по моему мнению, в интересах Венгрии, Европы и всего мира было бы не ограничиваться двусторонней встречей Трампа и Путина, а провести переговоры с участием президента Зеленского. И если именно Будапешт станет тем местом, где Путин наконец согласится поговорить с президентом Зеленским об условиях мира, то пусть будет так.

Если они захотят встретиться на Луне, в Антарктиде или в любой другой стране – я только буду приветствовать это. Это как раз тот формат, в котором венгерское правительство должно было бы сыграть свою роль. И если Орбан действительно сделает это, то он будет выглядеть как миротворец – как он часто заявляет – а не как подстрекатель войны. Потому что без присутствия Украины за столом переговоров невозможно достичь настоящего мира.

Если шире посмотреть на венгерское общество – насколько эффективна проорбановская пропаганда в формировании восприятия? Как она влияет на то, как венгры представляют Украину и украинцев на более глубоком социальном уровне?

Эта пропаганда очень глубоко укоренилась, и на ее усиление тратятся значительные средства. Поэтому ее влияние, безусловно, есть. Однако я также считаю, что венгры – очень хорошие и гостеприимные люди.

Если вспомнить, как мы встречали беженцев после начала полномасштабной войны – я сама была на границе и видела, как восточные регионы Венгрии, местные общины, объединялись, принимали людей в школах и вместе готовили для них еду. Именно это и является настоящим лицом Венгрии. Поэтому я имею огромную надежду на наше общество – на изменения и на примирение после выборов.



Венгерские волонтеры помогают украинским беженцам, 2022 год / Фото Atlatszo

По вашему мнению, каким будет самый большой вызов для венгерской оппозиции на выборах 2025 – 2026 годов?

Думаю, самый большой вызов – это превратить нынешние ожидания в реальные изменения. Ведь многие люди чувствуют, что изменения назревают, и их нужно довести до конца – и это должны быть настоящие изменения. Не просто небольшой сдвиг или лишение власти Орбана – хотя это, безусловно, важно. Говорится об использовании этого исторического момента как возможности сделать большой шаг вперед в развитии страны и ее европейской интеграции.

Эти выборы будут чрезвычайно сложными. "Фидес" потратит огромные средства на кампанию, пропаганду и даже запугивание людей. Но я верю, что воля граждан победит. Главное – не упустить еще одну возможность вернуть страну на правильный путь.