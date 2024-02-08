Венгерский премьер Виктор Орбан, который "прославился" пророссийской позицией, своими действиями наложил антиукраинское клеймо и тень чуть ли не на всех венгерских граждан. Он известен поддержкой тесных отношений с российским диктатором Путиным. В течение 2022 года его правительство выступало против усиления санкционного давления на Россию и любой поддержки Киева.

Впрочем, не все политики Венгрии одобряют подобные действия официального Будапешта.

Как на самом деле Венгрия поддерживает Украину, присущ ли империализм современным венграм и какие шансы имеет оппозиция – читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала соучредителя венгерской оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех.

Каталин Чех – заместитель главы проевропейской политической группы Европарламента Renew Europe, венгерский евродепутат с 2019 года. Член комитета иностранных дел и комитета по вопросам бюджета. В 2017 году стала соучредителем венгерской центристской оппозиционной партии "Моментум".



Партия, которую возглавляет Каталин Чех, убеждена в необходимости поддержки Украины в войне против агрессора. В прошлом году лидеры этой политсилы собрали средства на энергооборудование для украинцев, а затем приезжали с визитом в Украину, чтобы все передать и согласовать с украинскими властями дальнейшие совместные инициативы.



Каталин Чех / фото Reddit

К теме Деньги для Венгрии до сих пор заблокированы: что получил Орбан после разблокирования средств для Украины

Как государственные СМИ Венгрии стали рупором Кремля и как на самом деле венгры относятся к Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан блокирует помощь для Украины, или же постоянно усложняет принятие решения в пользу Украины. Как на самом деле такую неблагосклонность к Киеву со стороны Орбана воспринимают обычные венгры?

Мне очень обидно наблюдать, насколько сильно российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику. Очень трудно найти беспристрастную информацию о том, почему для нас так важно помогать Украине, потому что государственные СМИ Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik.

Но даже в свете дезинформации, я бы сказала, что большинство венгров сопереживают Украине. Если я просто вспомню, как тепло мы принимали беженцев, которые приехали во время войны. Это было для нас основным человеческим долгом. Также, я думаю, что если бы люди больше слышали о том, насколько наша собственная безопасность зависит от безопасности Украины, я уверена, что они выступили бы против такой политики правительства.

Это делает ЕС слабее, это делает Венгрию менее безопасной, а также помогает агрессору Владимиру Путину выступать против храбрых украинцев, которые защищают свою родину.

В целом, по вашим наблюдениям, как венгры воспринимают войну России против Украины?

Когда началась война, я думаю, что многие из нас, венгров, не верили, как и многие другие европейцы. Нам было очень трудно понять, что это означает для нашей безопасности, что такая ужасная война разворачивается по соседству с нами.

Посещая Украину во время войны, моя политическая партия неоднократно собирала пожертвования для Украины, мы собирали электрогенераторы, когда не было электроснабжения. Также мы регулярно поддерживали связь с венгерским меньшинством, которое живет возле границ.

Эти истории просто ужасные. И кто бы ни услышал о них, о глубине страданий и о том, сколько храбрости для этого нужно, думаю, каждый поймет, что это очень серьезная проблема. Я надеюсь, что люди не забывают, что это также касается и нас, венгров.

Конечно, в правительстве очень предвзято относятся к России, но я верю, что среднестатистический венгерский гражданин выше этого и понимает глубину опасности. И если бы пришло время выбирать, он бы выбрал сторону нашей собственной безопасности и безопасности Украины.



Каталин Чех в первые дни вторжения России была в Украине / фото из соцсети Х политика

Активизация 7 статьи и заблокированные 20 миллиардов евро: Орбан должен играть по правилам ЕС

Недавно Европарламент проголосовал за резолюцию, где призвал Совет ЕС активизировать статью 7 против Будапешта. По вашему мнению, есть ли необходимость в том, чтобы ограничить право голоса венгерского правительства?

С тех пор как Виктор Орбан находится у власти, он постоянно нарушает верховенство права, нарушает европейское законодательство, и больше пяти лет против него в Совете ЕС продолжается процесс по статье 7. И я думаю, что сейчас самое время рассмотреть вопрос о голосовании по этому поводу.

Если другие члены Совета не убеждены, что проблемы с верховенством права решены, то, действительно, существует санкция в соответствии с европейским законодательством, которой необходимо придерживаться, если вы являетесь сообществом верховенства права. Поэтому, если парламент поддержал эту резолюцию значительным большинством голосов, я надеюсь, что Совет ЕС будет действовать ответственно.

20 миллиардов евро для Будапешта из европейских фондов до сих пор остаются заблокированными из-за нарушения демократии и верховенства права. Как это воспринимает венгерское население, и, по вашему мнению, когда эти средства должны быть разблокированы?

Каждая европейская страна должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить доступ к деньгам. Каждая страна, кроме Венгрии, достигла в этом успеха. Поэтому я думаю, что Венгрия просто должна следовать этому примеру, как и все остальные.

Мы должны уважать законы и критерии, и если они будут полностью соблюдены, тогда мы сможем получить деньги. Если вы являетесь членом клуба, если вы пользуетесь преимуществами, общим рынком, защитой, вы также должны придерживаться тех же процессов. Это не является чем-то особенным.

Есть два очень разных лица Венгрии и два очень разных взгляда на европейские проблемы. Один – это, конечно, взгляд Орбана, который верит в слабую Европу, которая похожа на свободную торговую зону, но в итоге является слабой и не способна защитить своих граждан. Это та Европа, которая ближе к представлению Владимира Путина. И есть другая часть Венгрии, и часть, за которую я борюсь – это проевропейская Венгрия, которая знает и понимает, что для нашей безопасности и процветания важно быть членом сильного Европейского Союза с сильными законами, сильными полномочиями и сильным способом защиты граждан, даже если эта защита должна действовать против их собственного правительства.

Я надеюсь, что со временем мы сможем проломить пропагандистскую стену и действительно сможем объяснить всем, что сильная Европа в их интересах, а европейские законы защищают наших граждан. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы Орбан уважал европейское законодательство, и только после этого он сможет получить доступ к деньгам.



Каталин Чех верит, что венграм по силам сломать стену пропаганды Орбана / фото European Parliament

Накануне саммита ЕС в декабре Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро для Будапешта. По вашему мнению, все ли необходимые реформы провела Венгрия?

Я всегда говорила, и моя партия всегда представляла очень последовательную позицию по этому вопросу, что только тогда мы сможем разблокировать деньги для Будапешта, для Орбана, когда критерии будут полностью выполнены.

Очень просто увидеть, что это не было достигнуто до заседания Европейского Совета – независимые органы власти, независимые эксперты также подтверждают этот тезис.

Достижение Украиной начала процесса вступления в ЕС – это большой и исторический успех, и я очень рада, что Орбан тогда решил сходить в туалет.

Но все же, этот успех не освобождает Еврокомиссию от ответственности за нарушение закона, потому что заключать соглашение нарушая закон, это не соответствует тому, что они должны делать и как заключать договоры. Вот почему нам нужно реформировать ЕС, чтобы каждая отдельная страна-член не должна была предоставлять свое согласие. Только тогда мы сможем избежать ситуаций, в которых мы оказались.

Борьба будет тяжелой: есть ли у венгерской оппозиции шансы

В 2022 году Европарламент объявил Венгрию автократией. По вашему мнению, какие сейчас реальные шансы у венгерской оппозиции что-то изменить?

Конечно, с каждыми выборами становится все труднее и труднее, но я не теряю надежды, потому что знаю, что венгерский народ давал отпор еще более жестким режимам в прошлом.



Каталин Чех противостоит партии Орбана в Венгрии / фото hungarytoday.hu

И я также вижу, что у нашего народа есть сила и мощь, народ, который хочет жить в демократии, который хочет жить в европейской стране, который не хочет, чтобы его выгнали из Европейского Союза после стольких десятилетий фактической борьбы за принадлежность к этому альянсу.

Борьба будет тяжелой, но мы настроены более решительно, чем когда-либо прежде, потому что знаем, что смена венгерского руководства не только служит фундаментальным и жизненно важным интересам венгерских граждан, но и помогает сделать наш Европейский Союз сильнее.

Сейчас это также международный вопрос – нужно иметь в Венгрии руководство, которое не находится в карманах Владимира Путина, а поддерживает свободу, демократию и европейские ценности и принципы.

Среди венгерских политиков с проукраинской позицией есть также и мэр Будапешта Гергель Корачонь. Как вы оцениваете его перспективы?

Я очень горжусь тем, что моя партия "Моментум" поддержала мэра Гергеля, который возглавил власть в столице – Будапеште.

Я считаю, что его избрание стало фундаментальным прорывом для всех нас, венгров, живущих в свободе. Это действительно дало нам надежду на то, что изменения в стране станут возможными.

Он прекрасно справился с управлением Будапештом в очень враждебной среде. Мы рады поддержать его предвыборную кампанию, потому что я действительно считаю, что это либеральное, устойчивое, ориентированное на человека лидерство, которое он обеспечивает, это то, что мы должны предложить всей стране в качестве примера для возможного будущего.



Гергель Корачонь (в центре) вместе с мэрами стран Вышеградской четверки с визитом на Киевщине, январь 2023 год / фото из телеграм-канала Анатолия Федорука

Ультраправые с безумными заявлениями и выборы в Европарламент

Недавно лидер ультраправой венгерской партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил, что в случае поражения Украины Венгрия могла бы претендовать на Закарпатье. По вашему мнению, действительно ли такой империализм настолько присущ современным венграм?

Крайне правые всегда способны придумывать неожиданные и безумные идеи. Я не совсем уверена, как это комментировать. Конечно, моя партия действительно верит в территориальную целостность Украины, и я чувствую себя довольно странно, когда мне приходится говорить эти слова.

Но я бы скорее надеялась, что Украина вернет себе свою территорию после победы в войне с Путиным. И это то стремление, ради которого мы должны поддерживать Украину.

В Европе сейчас фиксируется чрезвычайный рост приверженности к ультраправым или ультралевым партиям. Учитывая это, есть ли у вас беспокойство, что после выборов количество популистов в Европарламенте возрастет? И как это может повлиять на поддержку Украины?

Да, это будут тяжелые выборы для европейских партий, потому что в мире происходит много изменений и нестабильности. И, конечно, люди обеспокоены изменением климата, войной, меняющимися экономическими перспективами. И я думаю, что эти страхи вполне обоснованы.



Каталин Чех не верит в будущее популистов и ультраправых или ультралевых / фото Офиса политика

Но единственное, что мы должны очень четко объяснить во время кампании, это что решения никогда не приходят от крайних партий. И действительно, центр – это место, где вы можете делать хорошие вещи и достигать результатов. Мы уже многого достигли в этом цикле в Европе, например – Фонд восстановления, климатические цели, помощь для людей, которые находятся под гнетом в собственных странах, помощь Украине, помощь нашей собственной безопасности.

Это очень хорошая база, на которой можно строить будущее, и я думаю, что мы просто обязаны донести эти идеи до людей. Если мы понимаем вашу проблему и мы здесь для вас, чтобы помочь, мы можем сделать это лучше, чем популистские правые, в противном случае общий европейский проект может оказаться под угрозой.

Вот почему для нас важно бороться и отстаивать сильную Европу, которая также отвечает интересам повседневной жизни людей.