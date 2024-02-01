Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти деньги для Будапешта до сих пор заблокированы, поскольку Венгрия не выполнила необходимых условий. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по результатам заседания Евросовета, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Для Венгрии деньги до сих пор заблокированы

Урсула фон дер Ляйен заявила, что законы, которые регулируют выделение денег из фондов ЕС для Будапешта, не связаны с поддержкой Украины.

Эти законы не имеют ничего общего с программой Ukrainian Facility и промежуточным пересмотром многолетнего бюджета ЕС. Это было подтверждено сегодня, и поэтому ответ на ваш вопрос – простое "нет",

– отметила Урсула фон дер Ляйен на вопрос, получил ли Орбан что-то за свою уступку.

Глава Европейского совета Шарль Мишель добавил, что, чтобы достичь единодушия относительно выделения 50 миллиардов евро для Украины, лидеры согласились на то, чтобы проводить ежегодно дебаты по финансированию фонда для Украины. Известно, что во время таких дебатов Комиссии будет предложено внести свои предложения, если это будет необходимо.

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