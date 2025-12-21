Об этом политик заявил во время публичной речи. Он признал, что падение Украины будет иметь негативные последствия для его собственной страны, передает 24 Канал.

Почему Орбан не хочет поражения Украины в войне?

Орбан объяснил, что стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии. Он напомнил, что Киев и Будапешт имеют тесные энергетические связи. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.

Политик отметил, что война ежедневно ослабляет Украину, и ее распад стал бы катастрофой для Венгрии.

Виктор Орбан заявил, что все, кто поддерживает Киев, должны работать над скорейшим достижением мира. Он подчеркнул, что именно мир может укрепить Украину, поэтому медлить с этим нельзя.