Об этом политик заявил во время публичной речи. Он признал, что падение Украины будет иметь негативные последствия для его собственной страны, передает 24 Канал.
Смотрите также Дело аутсайдеров, – Зеленский пристыдил Орбана за визиты в Москву
Почему Орбан не хочет поражения Украины в войне?
Орбан объяснил, что стабильность в соседнем государстве важна для Венгрии. Он напомнил, что Киев и Будапешт имеют тесные энергетические связи. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.
Политик отметил, что война ежедневно ослабляет Украину, и ее распад стал бы катастрофой для Венгрии.
Виктор Орбан заявил, что все, кто поддерживает Киев, должны работать над скорейшим достижением мира. Он подчеркнул, что именно мир может укрепить Украину, поэтому медлить с этим нельзя.
Напомним, что только накануне венгерский премьер вызвал очередной скандал. Он заявил, что в войне между Украиной и Россией "непонятно, кто на кого напал".
Ранее Орбан говорил, что после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а ее границы должны определить на международной мирной конференции, а Россия, мол, сохранит за собой согласованные территории.
Кроме того, политик называл опасной возможное поражение России в войне в Украине, поскольку оно может повысить риск применения Кремлем ядерного оружия.
К слову, Венгрия заблокировала принятие ежегодного заявления Европейского Союза по процессу расширения, выступив против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС.
ЕС, в конце концов, согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро на два года, но Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в финансировании.