Про це політик заявив під час публічної промови. Він визнав, що падіння України матиме негативні наслідки для його власної країни, передає 24 Канал.
Чому Орбан не хоче поразки України у війні?
Орбан пояснив, що стабільність у сусідній державі є важливою для Угорщини. Він нагадав, що Київ та Будапешт мають тісні енергетичні зв'язки. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні.
Політик зауважив, що війна щодня послаблює Україну, а її розпад став би катастрофою для Угорщини.
Віктор Орбан заявив, що всі, хто підтримує Київ, мають працювати над якнайшвидшим досягненням миру. Він підкреслив, що саме мир може зміцнити Україну, тому зволікати з цим не можна.
Нагадаємо, що лише напередодні угорський прем'єр викликав черговий скандал. Він заявив, що у війні між Україною та Росією "незрозуміло, хто на кого напав".
Раніше Орбан казав, що після війни Україна знову має отримати статус "буферної держави", а її кордони мають визначити на міжнародній мирній конференції, а Росія, мовляв, збереже за собою погоджені території.
Крім того, політик називав небезпечною можливу поразку Росії у війні в Україні, оскільки вона може підвищити ризик застосування Кремлем ядерної зброї.
До слова, Угорщина заблокувала ухвалення щорічної заяви Європейського Союзу щодо процесу розширення, виступивши проти позитивної оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС.
ЄС, зрештою, погодив кредит Україні на 90 мільярдів євро на два роки, але Угорщина, Словаччина та Чехія не братимуть участі у фінансуванні.