Про це політик заявив під час публічної промови. Він визнав, що падіння України матиме негативні наслідки для його власної країни, передає 24 Канал.

Чому Орбан не хоче поразки України у війні?

Орбан пояснив, що стабільність у сусідній державі є важливою для Угорщини. Він нагадав, що Київ та Будапешт мають тісні енергетичні зв'язки. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні.

Політик зауважив, що війна щодня послаблює Україну, а її розпад став би катастрофою для Угорщини.

Віктор Орбан заявив, що всі, хто підтримує Київ, мають працювати над якнайшвидшим досягненням миру. Він підкреслив, що саме мир може зміцнити Україну, тому зволікати з цим не можна.