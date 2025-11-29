Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його нещодавнє інтерв’ю Welt am Sonntag.
Дивіться також Перекладачка Орбана неправильно переклала йому слова Путіна про Україну, коли він був у Москві
Що сказав Орбан про Україну?
Угорський прем’єр стверджує, що після розширення НАТО у 1999 році східним кордоном Альянсу стали Польща, Чехія, Угорщина, а згодом цю роль перейняли й Балтія, Болгарія, Румунія та Словаччина.
Україна ж, за його словами, виконувала роль "буфера" між НАТО та Росією, що нібито й підтримувало баланс і мир. Але, на його думку, сьогодні "Росія і НАТО звинувачують одне одного у руйнуванні" цього.
Орбан стверджує, що Росія вбачає у підтримці України з боку Заходу фактичну інтеграцію в НАТО. Натомість Захід, за його словами, вважає, що Росія хоче усунути Україну як буфер і просунутися до кордонів Альянсу.
Тож, як він заявляє, після війни Україна знову має отримати статус "буферної держави", а її кордони мають визначити на міжнародній мирній конференції, а Росія, мовляв, збереже за собою погоджені території.
Що відомо про його візит у Москву?
Нагадаємо, у п'ятницю, 28 листопада, Віктор Орбан прилітав до Москви для переговорів з Володимиром Путіним стосовно постачання нафти та газу в Угорщину та питань з врегулювання російсько-української війни.
Політолог Олег Постернак в етері 24 Каналу звернув увагу, що цей візит не є символічним. Він пояснив, що Орбан хоче обговорити з Путіним ідею, яку просуває останнім часом і яка стосується майбутніх переговорів.