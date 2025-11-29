Венгерский премьер утверждает, что после расширения НАТО в 1999 году восточной границей Альянса стали Польша, Чехия, Венгрия, а впоследствии эту роль переняли и Балтия, Болгария, Румыния и Словакия.

Украина же, по его словам, выполняла роль "буфера" между НАТО и Россией, что якобы и поддерживало баланс и мир. Но, по его мнению, сегодня "Россия и НАТО обвиняют друг друга в разрушении" этого.

Орбан утверждает, что Россия видит в поддержке Украины со стороны Запада фактическую интеграцию в НАТО. Зато Запад, по его словам, считает, что Россия хочет устранить Украину как буфер и продвинуться к границам Альянса.

Поэтому, как он заявляет, после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а ее границы должны определить на международной мирной конференции, а Россия, мол, сохранит за собой согласованные территории.

Что известно о его визите в Москву?