Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала обратил внимание, что этот визит не является символическим. Он объяснил, что Орбан хочет обсудить с Путиным идею, которую продвигает в последнее время и которая касается будущих переговоров.
Смотрите также Реверанс в сторону США, – офицер ВСУ сказал, что начал замалчивать Кремль
Зачем Орбан полетел в Москву?
Во время этой поездки Орбан пытается поднять роль Венгрии в международных разговорах вокруг Украины. Его цель – показать Будапешт местом, где могут встречаться США, Украина и Россия, и таким образом получить дополнительное политическое влияние.
Он хочет продать Будапешт как площадку, как перспективную модель диалога между США, Украиной и Россией,
– сказал политолог.
В такой роли Орбан стремится стать для России троянским конем, получить льготы на энергоносители и так называемую "золотую акцию" в отношении Украины. Речь идет о возможности становиться барьером на пути ее вступления в Европейский Союз.
Он хочет продать эту идею, и Трампу он ее уже в голову положил,
– добавил Постернак.
Он напомнил, что в Венгрии весной должны состояться выборы, а городские избиратели не воспринимают Путина и часто поддерживают Украину. Поэтому встреча с российским лидером может не добавить Орбану новых сторонников, и ему придется быть осторожным с публичными заявлениями в Москве.
Я не уверен, что встреча с Путиным добавит ему электорат, потому что его электорат и так не позволит это расширить,
– сказал политолог.
Его избиратели остаются стабильными, но новых сторонников этот визит не принесет.
Что известно о встрече Виктора Орбана с Владимиром Путиным?
- 28 ноября Виктор Орбан прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Он заявил, что будет обсуждать поставки российской нефти и газа и возможные варианты "мирного урегулирования" войны против Украины, а визит готовили заранее и не афишировали.
- Венгерский парламентарий Каталин Чех резко критиковала сближение Орбана с Россией. Она подчеркивала, что Венгрия должна была избавиться от энергозависимости от Москвы, развивать возобновляемую энергетику и другие источники поставок вместо того, чтобы платить России за нефть и газ.
- Во время встречи в Кремле Путин заявил Орбану, что был готов к возможному саммиту с Дональдом Трампом в Будапеште. По его словам, именно Трамп предложил венгерскую столицу как площадку для такой встречи, и Москва "с удовольствием согласилась".