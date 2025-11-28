Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что сосредоточение Путина на Донбассе может быть частью переговорной игры. Он отметил, что это выглядит как реверанс в сторону Соединенных Штатов.

Как Путин использует Донбасс в своей переговорной игре?

Путин в своих последних заявлениях перестал упоминать Запорожскую и Херсонскую области, однако это не свидетельствует об отказе от них. Ткачук объяснил, что Кремль сейчас делает акцент прежде всего на Донецкой области. Он связывает это с разговорами о возможных "мирных пунктах" и элементами переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

Речь идет, что он хочет забрать именно Донецкую область, это для него ключевая сейчас задача,

– сказал майор.

Такой акцент выглядит как часть игры вокруг заявленной "готовности к миру". Кремль демонстрирует, что якобы уменьшает свои требования и не говорит обо всей территории Украины. Именно это Ткачук называет сигналом в адрес Вашингтона.

Это такой реверанс в сторону Соединенных Штатов: мол, мы вообще не всю территорию хотим у Украины забирать, мы начинаем только с Донбасса, давайте, отдавайте, а там дальше посмотрим,

– добавил он.

По словам офицера, такая риторика показывает истинное отношение Путина к людям на оккупированных и подконтрольных Украине территориях. Для него это территории, которые можно менять, несмотря на то, что там живут люди и продолжается их обычная жизнь.

