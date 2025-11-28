В частности, глава Кремля настаивает на признании суверенитета России над оккупированными Крымом и Донбассом, отведении ВСУ с позиций и проведении выборов. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что кроется в новых заявлениях Путина и какова ситуация на самом деле.

Интересно Есть ли шанс на окончание войны: Sky News оценил реакцию Путина на обновленный план Трампа

Какую геополитическую игру ведет Кремль?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что Путин играет в переговоры, которые хочет видеть Дональд Трамп. Диктатору крайне важно восстановить благоприятные и приемлемые отношения с администрацией Белого дома, которые существенно ухудшились после отмены саммита в Будапеште.

Трамп обижен, но считает, что Россия большая и сильная, несмотря на это будет давить на нее. Подобная ситуация с Китаем, хотя Пекин – гораздо более серьезный игрок, чем Москва,

– отметил Клочок.

Новое заявление Путина на саммите в Кыргызстане перекликается со словами представителей Кремля накануне, когда Юрий Ушаков, отвечая на вероятность решения об остановке войны, говорит: "Есть такая возможность и желание в Кремле". В то же время Песков заявляет, что Кремль пока на это не готов.

По мнению аналитика, возвращение на новый круг переговоров состоится где-то примерно после нового года. Вряд ли раньше удастся достичь договоренностей об остановке горячей фазы боевых действий, что, как говорит Дональд Трамп, является главной уступкой со стороны России.

Учитывая экономическую ситуацию в России, можно осторожно предположить, что Москва готова остановить активные боевые действия. Вопрос только, сколько времени для этого нужно, ведь россияне, не задумываясь, выпустили более 30 миллиардов долларов в рублях, чтобы поддерживать бюджет, направленный на ВПК. Это разгоняет инфляцию, экономическая ситуация ухудшается. Впрочем, это не остановило режим Путина продолжать войну,

– добавил аналитик.

К тому же не надо забывать о еще одном субъекте переговорного процесса, который довольно осторожно комментирует последние события – Китай. Телефонный разговор, который состоялся буквально несколько дней назад между Трампом и Си Цзиньпинем, свидетельствует о том, что Китай в процессе.

Итак, заявления Путина о переговорах и "мирном плане" больше похожи на большую геополитическую игру, которая продолжается, к которой будет приобщен Китай для того, чтобы действительно прийти к согласию о замораживании войны.

О коварной игре Кремля: смотрите видео

Путин подло врет о ситуации на фронте

Российский узурпатор отчитался о "почти полном" захвате Волчанска и Купянска. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил, что в словах Путина правды нет, все его заявления имеют исключительно пропагандистскую цель.

Конечно, ситуация на фронте очень тяжелая. В частности, в Покровске украинские войска удерживают северную часть города. Однако в Купянске ситуация лучше.

Обратите внимание! Владимир Путин оконфузился во время заявлений о ситуации в Донецкой области, потому что запутался в географии. Он сообщил, что российские войска якобы захватили значительную часть Комсомольска, однако населенного пункта с таким названием в области не существует.

"Несмотря на лживые заявления российского диктатора о "почти" захваченном Купянске, украинские войска в северо-западной части города перерезают логистические пути врага", – рассказал Романенко.

По его слова, на востоке от Купянска ситуация несколько сложнее. Ведь там логистическое обеспечение Сил обороны осуществляется через реку, что значительно усложняет поставки.

О реальной ситуации на фронте: смотрите видео

Что кроется за словами Путина о прорыве в сфере БПЛА?

Путин заявил о "революции" в области беспилотников России и сказал, что россияне готовы всем этим делиться с партнерами. По словам военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, эти слова свидетельствуют лишь об одном – у Кремля заканчиваются деньги.

Например, в Якутии перестали производить выплаты военным, потому что банально не хватает бюджетных средств. Похожая ситуация произошла в далеко не бедном Санкт-Петербурге.

Если Якутия это относительно бедный регион, потому что из него выкачивают деньги в центральные регионы. Однако даже в Санкт-Петербурге была ситуация, что не платили из-за дефицита бюджетных средств. Кремль может получить деньги, продав технологии Северной Корее и Ирану,

– сказал Нарожный.

По его мнению, заявление Путина это больше угроза для западного мира. Вполне вероятно, что в России довольно продвинутые дроновые технологии, и они угрожают передать их странам-маргиналам, которыми являются партнеры России, чтобы в этих регионах была напряженность. В частности, Северная Корея может начать войну против Южной Кореи, Японии, а Иран против Израиля.

О запугивании Москвы западных стран: смотрите видео

Что будет, если Украина согласится на территориальные уступки?

Путин также сказал, что Россия остановит боевые действия, если Вооруженные силы Украины покинут занятые позиции, иначе – армия страны-агрессора захватит эти территории военным путем.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал, что сейчас Путин пытается геополитическим и информационным давлением заставить военно-политическое руководство Украины принять решение об отводе войск с некоторых позиций. Однако все эти ультиматумы не имеют никакого смысла.

Украина так же может заявить, что согласится на прекращение боевых действий, если российские войска выйдут с нашей территории. Это заявление, чтобы погонять воздух,

– добавил Свитан.

Он отметил, что такое развитие событий будет иметь для Украины крайне негативные последствия. Ведь если оставить занятые позиции, третью линию обороны, то через несколько лет это может привести к потере всего левобережья Украины.

Российский диктатор с помощью банального ФСБшного метода пытается переложить на Украину всю ответственность за продолжение боевых действий. Путин пробует изменить риторику, чтобы расшатать демократический мир.

О последствиях территориальных уступок России: смотрите видео

Что еще Путин сказал об Украине?