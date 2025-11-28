27 ноября во время визита в Киргистан Владимир Путин сделал ряд заявлений, которыми фактически отверг мирный план Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что означает реакция Путина на мирный план США
В начале пресс-конференции глава Кремля пытался убедить американского коллегу в своей готовности к завершению войны.
Так, он заявил, что план Трампа может быть "основой для будущих договоренностей", а Россия открыта к "серьезным" переговорам, в частности по европейской безопасности.
Впрочем, когда журналисты начали задавать конкретные вопросы, риторика Путина становилась все жестче.
Так, он назвал признание Крыма и Донбасса российскими территориями "ключевым пунктом" переговоров с США.
Справка: Первоначальная версия плана Трампа содержала пункт о признании российскими Донбасса и Крыма. Однако украинцам в ходе переговоров удалось исключение этого пункта из последнего проекта. Очевидно, что Путин хочет вернуть его обратно.
Также президент России выдвинул предупреждение Киеву и его европейским союзникам. "Украинские войска должны отойти с территорий, которые они удерживают, и тогда боевые действия прекратятся. Если они не уйдут, мы добьемся этого силой", – сказал он.
Это звучит не как риторика человека, который стремится к миру. Это звучит как позиция того, кто не остановится, пока не получит то, чего хочет. Того, чьи базовые требования остаются неизменными. И на поле боя, и за столом переговоров Россия все еще стремится к победе,
Путин также повторил свою давнюю претензию относительно легитимности президентства Владимира Зеленского, утверждая, что из-за этого заключения юридически обязательного соглашения с Украиной пока невозможно.
Это прозвучало подозрительно похоже на очередную попытку Москвы выиграть время: якобы не Россия виновата, что нет мирного плана – это все "юридические мелочи".
Поэтому когда спецпредставитель США Стив Уиткофф приедет на следующей неделе в Москву на переговоры в Кремле, представляется очень маловероятным, что он вернется оттуда с безусловным согласием России на новый мирный план Америки.
Что известно о мирном плане Трампа?
- На днях в СМИ появился текст так называемого мирного плана США по завершению войны в Украине. Он содержал 28 пунктов и требовал от Киева много уступок таких, как отказ от Донбасса и НАТО, и ограничения ВСУ.
- В Белом доме заявили, что мирный план якобы готовили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
- Позже издание Bloomberg обнародовало записи разговоров российских переговорщиков Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова, а также Ушакова и Стива Уиткоффа. Они являются доказательством того, что "мирный план" подготовили именно в Москве, а затем передали Виткоффу, чтобы он выдал его за американский.
- 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между представителями Украины, США и Европы. В ходе переговоров мирный план изменили с учетом интересов Киева. Теперь он содержит 19 пунктов. Ни о какой сдаче территорий там речь не идет.
- 25 ноября Дональд Трамп заявил, что для согласования позиций по мирному плану Стив Уиткофф отправится в Москву, а министр армии США Дэн Дрисколл – в Киев. Президент США заявил, что встретится с Зеленским и Путиным лишь, когда соглашение будет на финальной стадии.