О чем на этот раз говорил Путин – читайте в материале 24 Канала.

Что Путин говорит о войне и переговорах?

16:17, 27 ноября

Глава Кремля утверждает, что Украина якобы по закону должна провести "референдум по территориальным вопросам".

Признание Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть предметом переговоров России и США,
– добавил Путин.

16:13, 27 ноября

Путин заявил, что подписывать документы с нынешним украинским руководством "бессмысленно". Он также обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.

По словам Путина, Россия якобы хочет договориться с Украиной, но сделать это сейчас "юридически невозможно".

16:10, 27 ноября

По словам российского диктатора, сворачивание фронта "будет неизбежным".

16:05, 27 ноября

Что Путин говорит о ситуации на фронте?

Владимир Путин заявил, что Покровск, Мирноград и Волчанск якобы "полностью окружены".

А что дальше? Далее – Славянск, Купянск, Комсомольск и Северск,
– добавил он.

Глава Кремля также утверждает, что российская группировка "Восток" быстро продвигается по северу Запорожской области и уже подошла к Гуляйполю.

16:03, 27 ноября

Путин заявил, что "слитые" в СМИ телефонные разговоры Виткоффа и Ушакова якобы могут быть фейками. Он также отметил, что "сливы" телефонных разговоров – уголовное преступление.

15:57, 27 ноября

Путин цинично заявил, что боевые действия прекратятся, когда "украинские войска уйдут с занимаемых позиций".

Глава Кремля также утверждает, что положительная динамика якобы сохраняется на всех направлениях фронта, а темп наступления увеличивается.

15:53, 27 ноября

Глава Кремля также высказался о переговорах

Во время пресс-конференции Путин подтвердил, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе.

В переговорную группу войдут МИД, Мединский и Ушаков.

15:51, 27 ноября

Что Путин говорит о нападении на страны Европы?

Владимир Путин утверждает, что о риске нападения России на Европу говорят якобы "жулики". По словам диктатора, Россия готова зафиксировать, что не намерена нападать на Европу.

Он также добавил, что Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

15:45, 27 ноября

Путин заявил, что Россия "в целом согласна", что перечень пунктов плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

15:41, 27 ноября

Российский диктатор высказался о мирном договоре

Владимир Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было. По его словам, речь шла о наборе вопросов для обсуждения.

Глава Кремля отметил, что после переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре части.