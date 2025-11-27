О чем на этот раз говорил Путин – читайте в материале 24 Канала.
Что Путин говорит о войне и переговорах?
Глава Кремля утверждает, что Украина якобы по закону должна провести "референдум по территориальным вопросам". Признание Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть предметом переговоров России и США, Путин заявил, что подписывать документы с нынешним украинским руководством "бессмысленно". Он также обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы. По словам Путина, Россия якобы хочет договориться с Украиной, но сделать это сейчас "юридически невозможно". По словам российского диктатора, сворачивание фронта "будет неизбежным". Владимир Путин заявил, что Покровск, Мирноград и Волчанск якобы "полностью окружены". А что дальше? Далее – Славянск, Купянск, Комсомольск и Северск, Глава Кремля также утверждает, что российская группировка "Восток" быстро продвигается по северу Запорожской области и уже подошла к Гуляйполю. Путин заявил, что "слитые" в СМИ телефонные разговоры Виткоффа и Ушакова якобы могут быть фейками. Он также отметил, что "сливы" телефонных разговоров – уголовное преступление. Путин цинично заявил, что боевые действия прекратятся, когда "украинские войска уйдут с занимаемых позиций". Глава Кремля также утверждает, что положительная динамика якобы сохраняется на всех направлениях фронта, а темп наступления увеличивается. Во время пресс-конференции Путин подтвердил, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. В переговорную группу войдут МИД, Мединский и Ушаков. Владимир Путин утверждает, что о риске нападения России на Европу говорят якобы "жулики". По словам диктатора, Россия готова зафиксировать, что не намерена нападать на Европу. Он также добавил, что Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности. Путин заявил, что Россия "в целом согласна", что перечень пунктов плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Владимир Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было. По его словам, речь шла о наборе вопросов для обсуждения. Глава Кремля отметил, что после переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре части.
Что Путин говорит о ситуации на фронте?
Глава Кремля также высказался о переговорах
Что Путин говорит о нападении на страны Европы?
Российский диктатор высказался о мирном договоре
