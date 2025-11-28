Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider .

Подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, рассказал, что российские военные испытывают "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели". В этом случае оккупанты используют модификации иранских дронов, управляемые оператором.

Они могут действовать вблизи линии фронта, а связь держат через антенны во временно оккупированных регионах Украины, пограничные России или на территории Беларуси.