Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Business Insider.

Як російські "Шахеди" полюють на літаки?

Підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій, розповів, що російські військові випробовують "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі". У цьому випадку окупанти використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором.

Вони можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні Росії або на території Білорусі.

Протидіяти таким "Шахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі,
– пояснив Мироненко.

Він додав, що така тактика росіян скорочує час реакції для захисників та створює низку нових проблем. Підполковник зауважив, що Україна покладається на авіацію у перехопленні та знищенні "Шахедів" і нова тактика може стати ознакою спроби росіян придушити цей важливий елемент української ППО.

Як Росія модернізує свою зброю: коротко про головне

  • Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що Росія вдосконалює не лише "Шахеди", а й керовані авіабомби та іншу зброю.

  • За словами Федоренка, завдяки Китаю окупанти нарощують виготовлення та модернізацію безпілотників, які стають стійкішими до засобів РЕБ. Також ворог зосередився на вдосконаленні КАБів, щоб вони мали більшу дальність ураження.

  • Варто зауважити, що в середньому Росія запускає за місяць близько 5 – 6 тисяч КАБів. Вже навіть були випадки, коли під 250 керовних авіабомб поступово прилітали по одній ділянці. Москва використовує цю зброю переважно для ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі й таким чином тероризує українців.