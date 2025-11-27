Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Як працюють багаторазові БпЛА?

На початку війни Росія покладалася переважно на розвідувальні безпілотники з фіксованим крилом, такі як "Орлан 10", що традиційно використовувалися для коригування артилерії та спостереження. Згодом росіяни поступово перейшли на масове використання малих FPV-дронів.

Низька вартість цих дронів зробила їх ідеальними для одноразового використання: БпЛА летіли безпосередньо до цілей та детонували при ударі.

Попри успішність одноразових дронів, багато новітніх російських систем, схоже, є багаторазовими,

– зазначають у Forbes.

Наприклад, нещодавнє відео в соціальних мережах показує, як дрон "Нічна відьма" скидає мінометний снаряд на українську позицію на острові на Дніпрі. Цей гексакоптер може нести до 20 кілограмів, перебувати в повітрі близько 40 хвилин та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину.

"Нічна відьма" має навігацію, стійку до перешкод, тепловізор з оптичним та цифровим зумом, і цей дрон може скидати до чотирьох боєприпасів за один виліт.

Росія також повідомляла про випробування меншого багаторазового дрона "Бульдог-13". Хоча подробиць наразі небагато, зазначається, що його вантажність становить близько 4 кілограмів. Дрон оснащений сучасними сенсорами та системами управління, які мають протидіяти засобам РЕБ.

Його модульна конструкція дозволяє встановлювати різні боєприпаси. Важливо, що росіяни наголошують саме багаторазовості цього безпілотника.

Завдяки системам на кшталт "Нічної відьми" та "Бульдога-13" російські війська отримують більш універсальний клас ударних дронів. Вони можуть вміщувати складніші сенсори та процесори, ніж одноразові БпЛА, і легко адаптуються до змін на фронті.

Проте є й мінус: оскільки такий дрон має повернутися на базу, тривалість фактичної бойової роботи скорочується майже вдвічі.

