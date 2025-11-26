Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про те, як військовослужбовці "Хартії" готуються на полігоні до відбиття російських безпілотників, FPV-дронів, БпЛА на оптоволокні. Вони мають навчитися давати відсіч ворогу в умовах, коли у небі засилля ворожих безпілотників.

Як проходять навчання із збиття дронів?

Навчання щодо збиття дронів у "Хартії" інструктори проводять регулярно. Обов'язково вчать новачків, а досвідченні бійці мають поліпшувати стрілкові навички.

На тренуванні військові працюють з рушницями – це основна зброя для збивання дронів. Інструктори навчають не просто вправно та влучно стріляти, а також не боятися зброї. Ще більш важливо навчитися швидко реагувати на звук дрона, що летить, щоб він першим не атакував.

Ці вміння є життєво необідними для військових – зв'язківців, ребівців, піхоти, штурмовиків – всім тим, хто працює на лінії бойового зіткнення або поруч з нею.

Для ребівців дуже важливі ці навички, тому що у бойовій ситуації, поки наші команди намагаються заглушити зв'язок, на них іде полювання ворога. Тому саме ребівцям дуже важливо теж вміти збивати ворожі FPV-дрони, поки вони працюють.

Боець бригади "Хартія" з позивним Май розповів, що 30% того, що долітає в посадки до наших військових, на виїзди, це російські мавіки, які є "очами" ворога.

Вони все прекрасно бачать. Проте маємо засоби, які борються з мавіками, не дають їм побачити нас. Росіяни цими дронами коригують, – пояснив військовий.

Також окупанти запускають ударні FPV-дрони, які можуть нести різні види вибухівки.

"Якщо він тебе побачив, краще випередити його та знешкодити", – наголосив Май.

У чому небезпека дронів на оптоволокні?

Ворог останнім часом почав дуже активно використовувати дрони на оптоволокні. Але проти них немає боротьби – захистити себе від них можна тільки стрільбою.

Це дуже швидкі дрони, їх дуже багато. Якщо цей дрон побачив тебе, від нього немає сенсу ховатись. Потрібно діяти, стріляти і не боятися цього,

– зауважив військовий.

Боєць "Хартії" поділився досвід стрільби по FPV-дрону. У тій ситуації допомогло те, що той ворожий дрон не бачив наших захисників.

Ми його побачили теж зненацька. Його було чутно, але не одразу його можна побачити. Пам'ятаю, я у той момент сховався за дерево, і дрон мене не побачив. Я вирішив стріляти, не чекати, бо він міг ще далі кудись полетіти. Я зробив постріл і він впав у полі,

– пригадав Май.

Він вважає, що бійцям потрібно проходити етап холостіння (вправи зі зброєю без бойових патронів, що імітують постріли – 24 Канал) кожного дня, щоб звикати до зброї. Якщо військовий не боїшся рушниці, вміє з нею поводитись, він у будь-якій ситуації завжди буде швидким і знатиме, що робити.

