Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко рассказала о том, как военнослужащие "Хартии" готовятся на полигоне к отражению российских беспилотников, FPV-дронов, БПЛА на оптоволокне . Они должны научиться давать отпор врагу в условиях, когда в небе засилье вражеских беспилотников.

Как проходят учения по сбиванию дронов?

Учения по сбиванию дронов в "Хартии" инструкторы проводят регулярно. Обязательно учат новичков, а опытные бойцы должны улучшать стрелковые навыки.

На тренировке военные работают с ружьями – это основное оружие для сбивания дронов. Инструкторы учат не просто ловко и метко стрелять, а также не бояться оружия. Еще более важно научиться быстро реагировать на звук дрона, летящего, чтобы он первым не атаковал.

Эти умения являются жизненно необходимыми для военных – связистов, ребовцев, пехоты, штурмовиков – всем тем, кто работает на линии боевого соприкосновения или рядом с ней.

Для ребовцев очень важны эти навыки, потому что в боевой ситуации, пока наши команды пытаются заглушить связь, на них идет охота врага. Поэтому именно ребовцам очень важно тоже уметь сбивать вражеские FPV-дроны, пока они работают.

Боец бригады "Хартия" с позывным Май рассказал, что 30% того, что долетает в посадки к нашим военным, на выезды, это российские мавики, которые являются "глазами" врага.

Они все прекрасно видят. Однако имеем средства, которые борются с мавиками, не дают им увидеть нас. Россияне этими дронами корректируют, – объяснил военный.

Также оккупанты запускают ударные FPV-дроны, которые могут нести различные виды взрывчатки.

"Если он тебя увидел, лучше опередить его и обезвредить", – подчеркнул Май.

В чем опасность дронов на оптоволокне?

Враг в последнее время начал очень активно использовать дроны на оптоволокне. Но против них нет борьбы – защитить себя от них можно только стрельбой.

Это очень быстрые дроны, их очень много. Если этот дрон увидел тебя, от него нет смысла прятаться. Нужно действовать, стрелять и не бояться этого,

– отметил военный.

Боец "Хартии" поделился опытом стрельбы по FPV-дрону. В той ситуации помогло то, что тот вражеский дрон не видел наших защитников.

Мы его увидели тоже неожиданно. Его было слышно, но не сразу его можно увидеть. Помню, я в тот момент спрятался за дерево, и дрон меня не увидел. Я решил стрелять, не ждать, потому что он мог еще дальше куда-то улететь. Я сделал выстрел и он упал в поле,

– вспомнил Май.

Он считает, что бойцам нужно проходить этап холостого хода (упражнения с оружием без боевых патронов, имитирующих выстрелы – 24 Канал) каждый день, чтобы привыкать к оружию. Если военный не боится ружья, умеет с ним обращаться, он в любой ситуации всегда будет быстрым и будет знать, что делать.

