Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, объяснив, что у россиян их больше, потому что основной производитель микроплат и качественного оптоволоконного кабеля к этим БпЛА – Китай. Эта страна напрямую сотрудничает с Россией, передавая ей лучшие технологии.

В каких дронах ВСУ имеют паритет, а в чем отстают?

Украина пытается развивать производство беспилотников, чтобы достичь паритета с противником. По словам Федоренко, это удается относительно дронов на обычном решении, где сигнал передается на определенном диапазоне частот через воздушный ретранслятор. Более того, на некоторых участках фронта ВСУ по количеству таких БпЛА опережают российскую армию.

Имеет преимущество украинское войско и по численности, эффективности производства и применения на поле боя тяжелых ночных бомберов типа "Баба-Яга". Говоря о коптерах типа Mavic, которые позволяют видеть переднюю линию боестолкновения, мониторить в режиме онлайн, нести полезную нагрузку (сбрасывать на противника боеприпасы), то у России таких видов больше.

В связи с тем, что есть запрет на продажу компанией Dji своей продукции Украине в то время, как Россия завозит это контейнерами без всяких преград. Украинские компании активно разрабатывают альтернативу этим Mavic. Но на сегодня это безальтернативные средства для ведения разведки,

– констатировал Федоренко.

На слуху сейчас дроны-перехватчики. Относительно этих средств ПВО Украина и Россия, как отметил командир 429-го полка "Ахиллес", имеют паритет. Благодаря такому беспилотнику СОУ удавалось сбивать вражеские разведдроны типа Zala, "Орлан", а также ударные "Ланцеты", "Молнии".

Полгода наши воины эффективно тихо противодействовали таким вражеским дронам, но, чтобы привлечь дополнительное финансирование и масштабировать количество таких перехватчиков, пришлось раскрыть информацию, как СОУ это удалось делать. После этого россияне начали развивать такое же средство.

Существуют еще ударные средства типа "Крыло". Противник имел в арсенале барражирующий боеприпас "Ланцет". Их он применял на передней линии, ища украинскую логистику и артиллерию. В начале 2025 года Украине не было чем на это ответить, но сейчас СОУ имеют украинские образцы RAM-2X, "Булава".

В некоторых номенклатурах противник существенно преобладает, а в определенных у нас есть паритет или даже преимущество, как по тяжелым бомберам. В некоторых видах дронов нам удалось сделать прорыв и дойти до технического уровня противника, а над определенными разновидностями надо еще много работать,

– подчеркнул Федоренко.

Подытоживая, командир 429 отдельного полка "Ахиллес" отметил на том, что в СОУ сегодня на вооружении есть "дипстрайки" – дальнобойные дроны, которые летят по территории России, уничтожая ее нефтеперерабатывающую отрасль, атакуя те объекты, где враг производит запчасти для средств поражения и собирает боеприпасы.

Война дронов: какие тактики применяет Украина и Россия?