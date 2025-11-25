Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив о наращивании таких экипажей как в линейных российских подразделениях, так и в специализированных, которые имеют качественное оборудование, огромное количество БпЛА.

Какие типы дронов сосредотачивает враг?

Противник, применяя беспилотники, пытается нанести поражений по логистике украинских защитников. Россияне активно используют тактику дронов-ждунов.

Любые дороги, которые они видят, могут использовать для того, чтобы засесть там и даже часами ждать пока кто-то этим путем пройдет или проедет. Вместо этого мы стараемся выявлять такие засады и уничтожать, прочесывать все маршруты перед тем как двигаться по ним,

– объяснил Денисюк.

Младший сержант отметил, что у врага значительная численность дронов на вооружении, он привлекает как FPV-дроны, так и те, что на оптоволокне. Кроме этого, длительный период СОУ фиксируют использование российскими войсками тяжелого бомбера типа "Кощей".

Россияне применяют тактику сожженной земли на прифронтовых территориях, полностью уничтожая населенные пункты, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Лиманское направление уже длительное время находится в зоне проведения активных боевых действий.

"Лиманщина была захвачена в начале полномасштабного вторжения и в ходе Слобожанского наступления освобождена ВСУ осенью 2022 года. Тогда в наступательной операции участвовала и наша 66 бригада. Уже тогда разрушения в Лимане и окружающих населенных пунктах были существенными, а сейчас противник здесь уничтожает все, что видит", – отметил Денисюк.

К сведению! Сейчас проводится сбор средств на приобретение беспилотников для 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго. Приобщиться можно донатом на номер карты 4874 1000 2241 4224 или отсканировав указанный ниже QR-код.

